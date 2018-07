Leko: 'Kortere transferperiode kan de ernstige clubs helpen'

Ivan Leko over...

... de stroeve onderhandelingen van uitgaande transfers bij Club Brugge:

'Ik hoop dat volgend jaar het voorbeeld van de Engelse competitie zal worden gevolgd en ook hier de transferperiode zal eindigen vóór de eerste officiële wedstrijd in plaats van pas op 1 september. Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter. Dan is er voor spelers, makelaars en clubs minder tijd voor speculatie en dat kan de ernstige clubs helpen. De focus zal dan alleen op voetbal liggen. Tot dan moeten we ons aanpassen en dat doen we.

'Ik ben tevreden met de sfeer die ik elke dag bij mijn spelers voel, met de ambitie en de grinta die ze tonen, en ik ben zeker dat we tegen eind september een sterke ploeg zullen zijn. Ons eerste objectief is beter worden dan vorig seizoen en hier is ongetwijfeld nog voldoende ruimte voor verbetering. Ons tweede objectief is de eerstvolgende wedstrijd winnen.'

... zijn manier van communiceren en leiding geven:

'Het belangrijkste voor mij is dat mensen zeggen dat ik in de eerste plaats een goeie gast ben, een topmens, en op de tweede plaats ook een toptrainer. De trainer is heel belangrijk, maar toch: de menselijke kwaliteit moet altijd boven de professionele kwaliteit staan. Maar iedereen in de club weet intussen dat ik de grootste vriend maar ook de grootste vijand kan zijn. Ik ben open en eerlijk en geef elke persoon kansen. Maar als ik voel dat die persoon geen respons geeft op mijn positivisme en in een negatieve spiraal blijft, dan kan ik heel boos worden.

'Een open en eerlijke communicatie tegenover iedereen is voor mij heel belangrijk, want ik wil dat mensen weten waaróm wij iets doen, waarom iemand speelt en waarom niet. Het bevordert de eenheid van idee, gedrag en werkwijze én dus van de eendracht. Open en eerlijk communiceren is soms moeilijk en soms zelfs pijnlijk, maar het is beter meteen te zeggen wat het probleem is.'

... het belang van straatvoetbal voor het succesvolle WK van Kroatië:

'Dat was zeker wat mijn generatie hielp. We voetbalden niet één uur per dag, maar vijf of zes uur. Je beweegt meer, je doet meer, je wordt fysiek, technisch en tactisch sterker en het allerbelangrijkste: op straat leer je winnen. Ook in de huidige generatie zie je die winnaarsmentaliteit bij Modric, Mandzukic, Lovren, Vida en Perisic. Allemaal zijn ze begonnen op straat en op het veld voel je dat zij wedstrijden zullen winnen. Soms mooi en soms niet mooi, maar zij zullen er méér winnen.'

Lees het volledige interview met Ivan Leko in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 25 juli.