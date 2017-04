Leterme (KV Kortrijk): 'Je kunt niet elk seizoen boven je niveau spelen'

KV Kortrijk startte sterk aan het seizoen en behaalde 24 punten in de heenronde. Daarna verwaterde alles. De groep bleek te groot en verdeeld. Aanvoerder Nebojsa Pavlovic (36) en viceaanvoerder Gertjan De Mets (na een zware knieblessure) raakten niet meer vast in de basis en verloren impact in een heel francofone spelerskern. Coach Karim Belhocine kwam in de problemen zonder Pro Licensediploma en raakte zelf ook gefrustreerd. Na de bekerwedstrijd tegen Excel Mouscron ging hij zelfs neus aan neus staan met Stijn De Smet. Het ging werkelijk helemaal fout met KVK.

Hoe kon dat gebeuren? 'Om te beginnen: de competitiestart was loodzwaar en daarom legde Karim er in de voorbereiding de focus op', zegt algemeen manager Matthias Leterme (30). 'Bovendien speelden veel spelers vorig seizoen weinig of niet. Dan is het niet onlogisch dat je in het najaar een fysieke terugslag krijgt. Ook het Pro Licenseverhaal van Karim kostte veel energie.

Verleden jaar nam hij over van Johan Walem en kreeg hij er meteen de schwung in. Dan is het logisch dat je met hem voort doet. Hij bezat wel nog geen Pro License, maar: er zijn er veel die wel in het bezit zijn van een Pro License maar qua potentieel komen ze niet tot aan zijn enkels.

'Beetje te laks'

Wat we niet goed inschatten, was dat er daar met het oog op de licentie enkelen zo gefixeerd op zouden zijn dat het wel leek alsof dat het grootste probleem van het Belgisch voetbal was. En het zat ons in die periode ook niet mee. In die omstandigheden merkten we dat de spelersgroep niet aan elkaar hing zoals vroeger en minder goed dan toen in staat was om tegenslagen op te vangen.'

In die optiek slaat Leterme mea culpa: 'De kern was te uitgebreid en niet evenwichtig samengesteld, ook niet qua mentaliteit. Misschien zijn we wat dat betreft in sommige dossiers een beetje te laks geweest. Misschien schatten we ook de rol van spelers met wie Karim nog samen speelde verkeerd in. Het is voor Karim natuurlijk snel gegaan, nadat hij hier assistent-coach werd, maar hij is iemand die wil leren van zijn fouten, die hard werkt, slim is en loyaal tegenover KVK. Binnen de club twijfelt niemand aan zijn capaciteiten.'

Toch ook nuance bij de 'slechte' resultaten. Sinds KV Kortrijk naar de eerste klasse promoveerde, eindigde het in de reguliere competitie achtereenvolgens als 14e, 4e, 10e, 6e, 9e, 8e, 5e, 9e en nu dus weer als 10e. Een ramp is er in het Guldensporenstadion dus ook nu niet gebeurd. 'Als je het louter rationeel bekijkt,' zegt Leterme, 'dan eindigden we op de plaats waar we volgens ons budget thuishoren. Ik denk zelfs iets hoger. De voorbije jaren werd onze achterban verwend met drie keer play-off 1 en een bekerfinale, maar je kunt niet elk seizoen boven je niveau spelen. Hoogtes en laagtes horen bij de sport. Daar moet je mee om kunnen gaan.'

