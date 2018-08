Letica (Club Brugge): 'Club is misschien geen grote stap, maar het is wel de juiste'

Karlo Letica over...

... het WK-parcours van Kroatië:

"Wanneer ik terugblik op het WK van Kroatië, dan kan ik maar één ding zeggen: proficiat! (staat recht en maakt een diepe buiging) Magic, zeker voor zo'n klein landje. Tijdens het toernooi heb ik veel gewhatsappt met Ivan Perisic en Lovre Kalinic, maar ik had het heel moeilijk om naar die matchen te kijken. Als je zelf speelt, dan heb je het gevoel dat je iets kunt dóén. Nu zat ik met Ivan Tomecak in een kamertje, waar we bijna gek werden. Die strafschoppenreeksen tegen Denemarken en Rusland, echt niet meer normaal."

... zijn voorbeelden in doel:

"Ik volgde de Premier League en was er telkens over verbaasd hoe weinig tegengoals Stoke City pakte. Ze speelden vreselijk slecht voetbal, maar Asmir Begovic (later Chelsea, nu Bournemouth, nvdr) was geweldig. Fantastische stijl, net zoals Jan Oblak van Atlético. Verder: Gianluigi Buffon, een legende, Marc-André Ter Stegen en Kaylor Navas. En natuurlijk Lovre Kalinic, mijn absolute jeugdheld. Toen ik 15 was, heb ik hem bij het eerste elftal zien doorbreken. Indrukwekkend! Hij moest wel wachten tot zijn 23e, veel later dan ik, maar als je zo'n mooi verhaal kunt schrijven, dan is dat niet erg. We zijn nog altijd goeie vrienden. Toen ik naar Club kon, zei hij dat ik niet moest twijfelen."

... de interesse van Real Madrid:

"10 maart 2018, met lengten voorsprong de gekste dag uit mijn leven, om meer dan één reden. Ik werd 's morgens vroeg opgebeld door mijn ouders. 'Je staat op de eerste pagina van Marca...' Ik heb de website geopend, probeerde het stukje te lezen en schakelde meteen mijn telefoon uit om me op de match van 's avonds te concentreren. We speelden tegen Istra, een team waarvan we thuis nooit mogen verliezen, maar die dag hadden we het heel moeilijk: 2-2, iedereen ontgoocheld, tot ik in de 95e minuut een voorzet binnenkopte. Crazy! Toen heb ik ook geweend, maar dan van blijdschap. De sfeer in het stadion was geweldig, net zoals ik dat als kind vanuit de tribunes had meegemaakt. Ik ging naar elke match, ook als ik geen ticket van de club kreeg. Dan kocht ik een ticketje voor de tribune, waar het toch iets rustiger was. Rondkijken en genieten...

"Als ik over transfergeruchten lees, blijf ik bijzonder kalm. De afspraak met mijn manager is dat hij mij pas verwittigt wanneer de gesprekken serieus worden. Dat was bij Club het geval, ook al wist ik weinig van de club of de stad. Ivan Leko en keeperstrainer Tomislav Rogic hebben ook een verleden bij Hajduk, maar toen was ik nog heel jong. Club Brugge is misschien geen grote stap, maar ik denk dat het wel de juiste is. Nu begint het leven pas echt."