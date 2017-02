Lierse-coach Van Meir: 'Het niveau van tweede klasse is serieus gestegen'

Als Antwerp komend weekend niet beter doet dan Lierse, spelen de Pallieters de finaleduels om promotie naar 1A. Een heen- en terugwedstrijd tegen Roeselare, de eerste periodekampioen. Dat is opvallend, stelt ook Liersetrainer Eric Van Meir vast in Sport/Voetbalmagazine: 'In dat geval gaat de finale tussen twee ploegen die vorig jaar zevende en negende eindigden. Vorig jaar werd Roeselare als nummer negen enkel opgevist door het wegvallen van White Star, terwijl wij onze plaats bij de eerste acht pas in de laatste tien minuten van de slotwedstrijd op Virton veiligstelden."

"Als wij beiden het halen, wil dat zeggen dat een aantal andere ploegen hun huiswerk niet goed gemaakt hebben: Cercle Brugge, OHL en Antwerp. Toen Antwerp zijn kern samenstelde, wist je dat dat problemen zou geven in de kleedkamer. Uiteindelijk word je geen kampioen met de beste spelers, wel met de beste ploeg. We hebben de beste doelman van de reeks gehaald, de beste doelschutter en de nummer twee. Net op tijd, want net na ons contacteerden ook Eupen en Antwerp Aurélien Joachim,maar die bleef zijn woord dat hij aan ons had gegeven trouw. Naast die nieuwkomers haalden we ook een paar ervaren Liersespelers terug."

Van Meir is een voorstander van de nieuw opgerichte reeks 1B. "Ik vind het een interessant format waarin je geen middenmoot hebt en er elke week strijd is. Het niveau van deze tweede klasse is serieus gestegen tegenover vorig jaar, met alleen profclubs. Alleen jammer dat de kampioen over een heel seizoen niets krijgt."

