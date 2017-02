Lierse doet gooi naar promotie: vijf vragen aan Eric Van Meir

1. Vonden jullie de situatie bovenaan in 1B niet spannend genoeg, en heb je dan maar beslist om gelijk te spelen bij de hekkensluiter, om straks met extra druk op de schouders aan te kunnen treden tegen Roeselare?

(lacht) 'Nee. Uiteindelijk zijn we blij met dat éne punt, waardoor we alles nog in eigen hand hebben. Zonder dat punt was dat niet meer het geval geweest. Als we het zondag halen, zijn we over heel het seizoen de beste ploeg geweest. Halen we het niet, dan hebben we net te veel steken laten vallen. Dat zou een ontgoocheling zijn, maar geen drama.'

...