Lierse toont veerkracht

Nadat de Lierenaars op de openingsspeeldag van play-off 2 de boot ingingen tegen Mouscron (0-3), werden op training de koppen bijeen gestoken. 'Het is maar wanneer het team uitblinkt dat je ook individueel kan uitblinken, niet omgekeerd', citeert aanvoerder Frédéric Frans de kern van dat groepsgesprek. Want het mag duidelijk zijn: de spelers van de geplaagde club willen zich in de etalage plaatsen. 'Vooral voor de jongens die einde contract zijn, is dit een belangrijke vitrine', aldus Yoni Buyens. 'Na Mouscron hadden we iets recht te zetten.' In tegenstelling tot wat sommigen dachten, was die wanprestatie geen boycot, benadrukt de middenvelder.

Nochtans werd in bepaalde kranten geopperd dat de Lierse spelersgroep zou verzaken aan de match tegen OHL, uit protest tegen de achterstallige loonuitkeringen. 'Niets van aan', zegt Frans. 'Wij hebben eerder als groep één keer een signaal gegeven door niet te trainen, dat volstaat. De komende weken spelen we in de eerste plaats voor onze eigen toekomst. Wat er op bestuursniveau gebeurt, daar hebben we toch geen vat op.'

Afgelopen weekend werden alvast de lonen van twee maanden geleden gestort en Wadi Degla gaf de licentiecommissie ook de garantie dat ze de club financieel zal blijven steunen tot het einde van het seizoen. Gaf dat de spelers een boost? 'Neen. Dat we daarin eerder wantrouwig reageren, mag je ons niet kwalijk nemen', zegt Frans.