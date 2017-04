Lifestylecoach moet Antwerpspelers klaarstomen voor eerste klasse

Tuur Dierkx, door Antwerp weggeplukt bij Club Brugge, zal de komende weken te vinden zijn in Brugge. Als jeugdproduct van Club spreekt hij over een band voor het leven en gaat hij geregeld wedstrijden bekijken. Zo ook in PO1: 'Ik hoop absoluut dat Club zijn tweede opeenvolgende titel pakt. Ik zit in Brugge altijd tussen de gewone fans in de Oosttribune, op mijn vaste plek, niet bij de harde kern. Dit seizoen woonde ik een viertal competitiewedstrijden en alle matchen in de Champions League bij.'

Tussendoor zal hij wel nog wat oefenwedstrijden met Antwerp RFC moeten afwerken. Dierckx: 'We trainen gewoon door, heel ontspannen en leuk. Iedereen amuseert zich. Anderzijds gebeurt het allemaal wat doelloos, ondanks de oefenduels tegen KV Kortrijk, Westerlo en Excel Mouscron. Deze week zit ik samen met lifestylecoach Siebe Hannosset om de komende vier maanden gedetailleerd te plannen met een individueel programma. Hij zal me wel scherp houden: drie tot vier keer per week lopen, evenveel keer fitnessen, alles goed gedoseerd. Ik wil volgend seizoen tonen dat ik een volwaardige eersteklasser ben. (grijnst) Er staan alvast nog een paar rekeningen open tegenover een paar personen. Die weten zelf wel wie ik bedoel. Met goals en assists belangrijk zijn voor Antwerp én tonen dat wij onze plaats verdienen op het hoogste niveau, dat staat voorop.'