Lothar D'Hondt, jongste scheidsrechter ooit in eerste klasse: 'Het leven is fouten maken'

Met zijn 24 jaar lijkt hij een snotneus in het arbitersgild, maar Lothar D'Hondt staat zijn mannetje. Zoveel is duidelijk wanneer hij de hand schudt aan de voordeur van zijn huis in Evergem. Rechte rug, vriendelijke maar zelfbewuste blik, matuur voorkomen. Hier staat geen jongen. Hier staat een man.

...