Louwagie (Gent): 'Na Anderlecht halen wij momenteel het hoogste rendement'

Michel Louwagie over...

... de uitdagingen van AA Gent:

'Nog eens kampioen spelen. Transfersommen genereren die boven de 10 miljoen euro liggen. De verdere uitbouw van onze jeugdwerking. We bouwen momenteel een nieuw complex voor de eerste ploeg in Oostakker. AA Gent wil over de mooiste infrastructuur in België beschikken, zowel qua oefencomplex als qua stadion. Niet veel belofte- en jeugdploegen zullen over zo'n fitnesszaal beschikken als straks de onze.'

... de gemiste transfer van Adrien Trebel:

'Wij onderhandelden normaal, maar veel spelers gaan in op de lokroep van Anderlecht als die ploeg aanklopt. Ze zijn niet voor niks de nummer één van België. Franstalig bovendien, dat speelt mee voor een Fransman. De titel was daar dit jaar een must. Met een normaal management hebben ze altijd een voorsprong.'

'Als je ziet hoeveel er wordt betaald voor de shirtsponsoring op Anderlecht, en hetgeen er maar wordt uitgegeven voor de andere G5-clubs... Zij komen telkens aan de start met een stevig verschil. Je moet dan van goeden huize zijn om niet van gedacht te veranderen als Anderlecht op de proppen komt. Het gebeurt ook zelden dat je alle spelers kan transfereren die je absoluut wil. Lovre Kalinic wilden we met een aantal clubs, Samuel Kalu was ook gewild door anderen en ook voor Samuel Gigot bestond er interesse van een andere ploeg. Voor Yuya Kubo waren we ook niet alleen.'

'Van de vijf spelers die we absoluut wilden, realiseerden we er vier. Dan mag je zeggen dat je goed werkte. Kalinic redde al punten, Kalu brengt openingen, Kubo doet het fantastisch door zijn opportunisme voor doel, Gigot zorgt voor verdedigende stabiliteit. Er kwam een geweldige kwaliteitsinjectie, je ziet het ook aan de progressie van de ploeg. Na Anderlecht halen wij momenteel het hoogste rendement. Wij sinds januari, zij houden dat al vol sinds november. We zitten hen en Club Brugge op de hielen. Van een overgangsseizoen mogen we hier niet meer spreken. AA Gent moet elk jaar proberen Europees te spelen en regelmatig eens voor de titel gaan.'

... het aanblijven van Hein Vanhaezebrouck:

'We zijn bezig met zijn contractverlenging en mogen daarvan dromen, maar ik denk dat Ivan en ik daar geen uitspraken over kunnen doen. Alleen Hein zal daarover beslissen. Wij zouden het best begrijpen dat hij naar het buitenland trekt, over twee tot drie jaar.'

'Als we straks opnieuw Europees voetbal halen, kan Hein na drie jaar Gent uitpakken met een stevig rapport. Niet evident omdat de cyclus van spelers op een zeker moment eindigt. Dat hadden we eind vorig seizoen en begin deze competitie.'

'Wat zag je in het verleden bij een aantal clubs die kampioen speelden? Het seizoen erop kenden ze problemen. Als je dan geen nieuw bloed toevoegt, kom je in de problemen. Er moeten nieuwe gezichten komen, aan de ene - spelers - of de andere - coach - kant. Wij overbrugden dat en gaan bij Hein nu uit van een verbintenis tot 2019. Maar er kan zoveel gebeuren, langs weerszijden. Het goede is op dat vlak dat Ivan dagelijks bezig is met rekruteren, het is zijn vak. Onze voorzitter kan perfect inschatten wanneer het momentum er is om te veranderen.'

