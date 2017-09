Louwagie: 'Ook in mijn hoofd was het chaos'

De voorbije weken blokte AA Gent individuele interviews met spelers en trainers af. Naar de buitenwereld (de media) toe bleef de communicatie beperkt. Tot nu. Manager Michel Louwagie geeft tekst en uitleg bij die beslissing: 'We wilden even nadenken voor we zouden praten. Je moet eerst en vooral je gedachten ordenen. Ook in mijn hoofd was het chaos. In die lange periode dat ik hier manager ben, heb ik nooit zo veel verschillende tegenvallende elementen tegelijk op me af weten komen.'

'Door het onverwachte moesten we alles plaatsen', vertelt Louwagie in Sport/Voetbalmagazine. 'Je moet jezelf ook terug wat moed geven en opladen. De afgelopen drie jaren heerste er een hosannastemming rond AA Gent. Dat kon ook niet blijven duren. Vergeet niet hoe wij als club evolueerden sedert 2013. Op amper vier jaar tijd bouwden wij een nieuw stadion, verbouwden we het jeugdoefencomplex aan de Waarmoezeniersweg en pakten we deze zomer de Wolfputsite aan, met een compleet nieuwe infrastructuur voor de A-kern. Dat zijn geweldige stappen vooruit. Ook hier in de Ghelamco Arena fristen we de kleedkamer van onze spelers op, de Bistro werd vorig jaar vernieuwd, nu pakten we ook het toprestaurant van Horseele aan. Allemaal positieve zaken, maar de kranten schrijven alleen maar over het sportieve.'

Blijft Vanhaezebrouck?

Je kan tegenwoordig geen krant openslaan zonder een link tussen de trainer en Anderlecht te zien. Wat denkt de algemeen manager daarvan? Louwagie: 'We hebben dat niet zelf in de hand. Uiteindelijk is een coach ook een bediende. Wanneer die beslist weg te gaan, is dat zo. Hij vertelde ons al een aantal keren benaderd te zijn geweest door andere clubs. Van binnenlandse weet ik niets, maar verschillende buitenlandse wees hij af.'

Is het bestuur geschrokken van Heins uitlatingen, na de match tegen Zulte waregem, en veranderen die iets aan de situatie? 'Ten eerste hebben we het verlies niet zien aankomen. Ik heb ook begrip voor emoties na een wedstrijd. vandaar dat we daar in alle sereniteit gaan over praten deze week, met de voorzitter en met Hein, om te zien hoe we hier uitkomen.'

(Geert Foutré en Frédéric Vanheule)

