Lucratieve ader: nog twee Iraniërs voor Charleroi

Mehdi Bayat lijkt soms wel vergroeid met zijn telefoon en de gesprekken verlopen lang niet altijd in het Frans. De afgevaardigd bestuurder van Sporting was jarenlang niet echt geneigd om met Iraniërs in zee te gaan. Hij had gezien hoe zijn oom Abbas er begin jaren 2000 vier had gehaald en dat was een fiasco geworden. Maar vorig jaar ging hij toch overstag en gaf hij gehoor aan de goede scoutingrapporten over Kaveh Rezaei, die de perfecte aanvaller bleek voor coach Felice Mazzu. En nu komen er dus twee jonge landgenoten bij.

