'Maandagavondvoetbal zou een lachertje zijn'

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie strijden nog vier clubs om twee resterende tickets voor play-off 1: Genk, Gent, Charleroi en KV Mechelen. Wie haalt het?

Jacques Sys: "Mechelen zal door de zege tegen Anderlecht dit weekend wel een boost krijgen, ook al was het met de nodige meeval. Ik zie ze wel een punt halen op Gent, dat tussendoor nog Europees aan de bak moet. We moeten van Yannick Ferrera nog niet meteen een wereldtrainer maken, maar hij heeft wel een nieuw elan gegeven aan dit KV Mechelen. Er zit een uitstekende groepsmentaliteit in en Ferrera streeft naar spektakelrijk voetbal. Dan verdien je PO1 te spelen. Het zou de club helpen in haar groei."

...