Makelaar Bolat: 'Naar Club Brugge gaan, was geen slechte keuze'

Baris Bolat is sinds kort de officiële makelaar van Sinan. Op expliciete vraag van de doelman. 'Ik wil omringd worden door iemand die ik met mijn ogen dicht kan vertrouwen', aldus Sinan Bolat. 'Hij doet het heel goed. Ik zie dus geen enkele reden om een andere makelaar te nemen. In het begin van mijn carrière was het belangrijk om met een persoon te werken die connecties heeft en het voetbalmilieu door en door kent. Toen was mijn broer niet ervaren genoeg om mij te begeleiden. Nu weet hij wel hoe het wereldje in elkaar zit. Vandaar die switch.'

Het was Baris die zijn broer destijds aanraadde om naar Club Brugge te gaan. 'Toen was dat zeker geen slechte keuze. Hij moest spelen en Club was de ideale kans om zich opnieuw te lanceren. Had ik hem iets anders kunnen aanraden? Eerlijk gezegd niet. Als je bij Club Brugge kan spelen, mag je niet klagen. En hij stond in het begin ook in doel. Het is anders gelopen dan verwacht. De dagen en maanden die hij daar op de bank heeft gezeten, hebben hem sterker gemaakt.'

Sinan: 'Het is mooi dat ik nu kan zeggen: 'Ik had gelijk. Het lag niet aan mijn kwaliteiten dat ik niet speelde bij Club Brugge.' Nu ziet iedereen het hé.'