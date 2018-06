Makelaar Jacques Lichtenstein: 'Coucke wil iets groots verwezenlijken'

De belangstelling van buitenlandse investeerders voor Belgische clubs is de laatste jaren een terugkerend fenomeen geworden. OH Leuven, Moeskroen, Lierse, Kortrijk, Cercle Brugge, Eupen, Sint-Truiden. Het zijn allemaal voorbeelden van financieel noodlijdende clubs die recent in de portefeuille van buitenlandse aandeelhouders verdwenen. Wat gaat er schuil achter die investeringen? Welke financiële return hopen ze te krijgen?

Jacques Lichtenstein: 'Neem het geval Union. De club speelt in de hoofdstad van een land waar het kinderspel is om niet-Europese spelers aan te sluiten. Vergeet ook niet dat een club uit 1B de helft minder kost dan een gemiddelde transfer in de Premier League. Als je binnen de tien jaar een Kevin De Bruyne kan verkopen, heb je je geld dus terugverdiend.

'Leandro Trossard moest twee jaar bij OH Leuven rijpen om zijn huidige niveau te bereiken. En hij is nu het perfecte voorbeeld van de meerwaarde die een investeerder kan realiseren bij het opkopen van een club uit 1B.

'Vandaag heb je 24 profclubs. De kleine clubs, en de middelgrote entiteiten zoals Lierse, zijn gedoemd om te verdwijnen. Eleven Management heeft dus een structuur uitgetekend om enerzijds buitenlandse investeerders te begeleiden die geld willen beleggen in een Belgische club én anderzijds Belgische clubs aan een partner of overnemer te helpen.'

De ambities van Coucke

Op 20 december 2017 is het de Brusselse voetbalgigant die in andere handen komt. Met Marc Coucke als nieuwe commandant van de Anderlechtse vloot. Een verrassing van formaat omdat de naam van de Gentse miljardair nooit de media heeft gehaald. De mensen die op de hoogte waren van zijn kandidatuur zijn schaars. Ook hier ligt het duo Lichtenstein-Verplancke aan de basis van de overname. Voor het eerst zijn ze bereid om duiding te geven bij de een van de meest historische momenten in het Belgische voetbal.

Lichtenstein: 'We zijn héél discreet te werk gegaan gedurende heel het overnameproces. Toen de enveloppes met de biedingen werden geopend op de algemene vergadering waren er slechts drie mensen op de hoogte dat Marc Coucke in de race zat. De privacy werd dus tot in de puntjes gerespecteerd door alle betrokkenen. Chapeau.

'En maar goed ook, want het dossier lag heel gevoelig aangezien Coucke nog voorzitter was van KV Oostende. Het is de club van zijn hart, maar hij zat daar aan zijn plafond. En daar was hij zich heel bewust van. Waarom heeft hij geld geïnvesteerd in Rijsel? Waarom was die Europa Leaguematch tegen Marseille zo speciaal voor hem? Wat hem prikkelt, zijn matchen tegen PSG.

'Hoe meer ik met hem omging, hoe meer ik zijn behoefte voelde om iets groots te verwezenlijken. Zijn wielerploeg behoort tot de top in de wereld en nu had hij een club nodig om in het voetbal aan de Europese top te geraken. Hij kon dus niet beter zitten dan bij Anderlecht, de meest gelauwerde club in België.'

Verplancke: 'Marc is nog zo'n ouderwetse ondernemer. Hij volgt zijn projecten van dichtbij op en werkt vanuit zijn hart. Hij ziet de zaken beter en sneller dan een ander. Oké, hij heeft de middelen om zijn ambities waar te maken, maar hij heeft ook de branie om aan iets te beginnen. Vandaag is hij zo rijk dat hij zijn geld kan investeren in zijn passies.

'Hij wil geen geld verliezen, maar hij wil niet per se grote winsten boeken. Hij wil de club laten groeien zonder er zelf profijt uit te halen - alle winsten zullen dus opnieuw geïnvesteerd worden. Hij heeft ook geen exitscenario klaarliggen. Het is eerst en vooral een investering uit bevlogenheid voor het spelletje.'