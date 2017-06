Malinwacoach Yannick Ferrera: 'Ik wil niet spreken over deelname aan play-off 1'

'Wat Jordi Vanlerberghe betreft, waren we al enkele maanden voorbereid op zijn vertrek', reageert Yannick Ferrera in Sport/Voetbalmagazine. 'Dat is dus allesbehalve een verrassing. Je moet ook weten dat hij in het begin van het seizoen geen titularis was op het middenveld. Over Nicolas Verdier: we namen de beslissing om hem te laten vertrekken.'

'We zullen pas op het einde van de mercato kunnen oordelen over de verhouding tussen vertrekkers en nieuwkomers. Maar als je een speler naar KV Mechelen wil halen, is dat meestal een gok. Faycal Rherras, die van Heart of Midlothian komt (Schotland) en die daarvoor een heel seizoen meedraaide met STVV, is dat niet.'

'Nicklas Pedersen, die al bijna drie jaar niet gespeeld heeft, is dat wel. We hopen dat hij zijn fysieke niveau terug haalt want hij is een spits met enorm veel kwaliteiten.'

'Andy Kawaya heeft ook potentieel maar hij zal tijd nodig hebben om terug op niveau te komen want door een blessure heeft hij een jaar stilgelegen. Het bestuur en ik zijn er ons perfect bewust van dat een speler die fysiek top is en bekend is, niet naar KV Mechelen zal komen. Hier moeten we het hebben van jonge spelers of spelers die op revanche uit zijn.'

Play-off 1

De concurrentie geeft ondertussen de indruk versterkt te zijn en met Antwerp is er ook een outsider bijgekomen voor play-off 1. Opnieuw meestrijden voor een plek in de top zes wordt een heuse uitdaging voor Mechelen.

Dat beseft ook coach Ferrera: 'We hebben er een supergoed seizoen op zitten, we zaten dicht bij een mirakel en deden lang mee voor play-off 1-kwalificatie tegen Genk, Standard en AA Gent. Het zal natuurlijk moeilijk zijn om zo'n seizoen te herhalen. Maar wie zegt dat KV Oostende, Charleroi en Zulte Waregem geen problemen gaan hebben? De verwachtingen blijven hoog bij deze club, maar ik wil niet spreken over deelname aan play-off 1. Ik wil ons geen doelstelling opleggen. Ik wil dat de groep progressie boekt naarmate het seizoen vordert.'