Man City bevestigt kruisbandblessure: De Bruyne drie maanden out, maar geen operatie

Dat heeft Manchester City zelf bevestigd.

De blessure is een stevige streep door de rekening van City-coach Pep Guardiola, die op De Bruyne rekende in de jacht op een tweede landstitel op rij en de groepsfase van de Champions League.

Rode Duivels

Ook bondscoach Roberto Martinez zal dit jaar geen beroep meer kunnen doen op zijn spelmaker, op het WK in Rusland nog een van de uitblinkers.

De Rode Duivels werken dit jaar nog duels in de Nations League af tegen IJsland en Zwitserland, en oefeninterlands tegen Schotland en Nederland.

Ligamenten

Voor KDB is het de tweede zware knieblessure in amper twee jaar tijd. In 2016 stond hij aan de kant met een scheur in zijn knieligament en was hij na twee maanden weer speelklaar.