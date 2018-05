Manager Zulte Waregem eist duidelijkheid omtrent forfait van Lierse

Door het faillissement van SK Lierse zal Zulte Waregem de laatste play-off II-wedstrijd, die vrijdag om 20.30 uur gepland stond, allicht met 5-0 forfaitcijfers winnen.

Maar die drie punten - Essevee was al geplaatst voor de finale van play-off II - wegen niet op tegen de schade en de inkomstenderving door het schrappen van de match.

"Het licentiedossier van Lierse is al langer dan vandaag niet onbesproken", zegt algemeen manager van Essevee, Eddy Cordier. "Toch heeft de Pro League het risico genomen om Lierse te laten starten aan play-off II, met de bekende gevolgen. Jammer dat wij hiervan het slachtoffer moeten zijn. We zijn immers de enige club van de Jupiler Pro League die dit seizoen een thuiswedstrijd minder zal spelen."

"Daardoor lijden we financieel verlies: losse tickets die we niet kunnen verkopen, of al verkochte losse tickets en ook hospitality-arrangementen die we moeten terugbetalen, geen inkomsten uit drankverkoop, sponsors die geen cliënten kunnen uitnodigen in onze skyboxen, ons evenementenkantoor Ballroom dat aanvragen geweigerd had omdat op vrijdagavond een wedstrijd gepland stond..."

"Onze abonnees verliezen daarnaast een thuismatch. Voor die wedstrijd hadden we trouwens ook allerhande activiteiten gepland die we nu moeten uitstellen: de bekendmaking van onze Speler van het Jaar, de overhandiging van een cheque van 20.000 euro door onze Essevee Business Club aan To Walk Again, een boekvoorstelling van jeugdauteur Marc de Bel, de traktatie van onze coach Francky Dury aan onze supporters omdat we bovenaan de rechterkolom geëindigd zijn, een communicatieactie over onze abonnementen van volgend seizoen..."

"Allemaal zaken die ons veel tijd en geld hebben gekost en nog zullen kosten. We zullen daarom een provisionele eis tot schadevergoeding naar de curator van Lierse sturen om de geleden schade te recupereren."

Ook sportief heeft de aflasting van het laatste POII-duel negatieve gevolgen voor Zulte Waregem, aldus Cordier. "Elf dagen geen officiële match spelen kan een invloed hebben op het wedstrijdritme van onze spelers. Sander Coopman kreeg vandaag ook een schorsing van één speeldag na zijn rode kaart tegen OH Leuven. Daardoor zal hij, als ons beroep geweigerd wordt, niet kunnen spelen in de POII-finale tegen Lokeren. En die is veel belangrijker dan de thuismatch tegen Lierse, waar sportief niets meer op het spel stond."

"Onze spits, Hamdi Harbaoui, heeft bovendien één match minder om zijn titel als topschutter veilig te stellen. Een oneerlijke situatie die op een of andere manier rechtgetrokken moet worden. De play-off II-finale laten meetellen in dat topschuttersklassement? Dat is een mogelijkheid, ja."

De algemeen manager van Essevee klaagde in een brief aan de Pro League verder het gebrek aan communicatie aan. "Op die brief - zaterdag verstuurd - heb ik nog altijd geen antwoord ontvangen. En pas vanavond hebben we van de curator van Lierse te horen gekregen dat de wedstrijd zeker niet doorgaat, nadat de voetbalbond ons vandaag nog gezegd had dat de definitieve beslissing pas woensdag of donderdag zou vallen... Dat kan toch allemaal niet?

"Ik hoop dat we nu ook over de sportieve zaken - de situatie met Harbaoui, de schorsing van Coopman -, zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen", aldus Cordier.