Mannaert: 'Limbombe is klaar voor een hoger niveau'

De toekomst wordt een uitdaging. Welke lessen trokken Mannaert en voorzitter Bart Verhaeghe uit het seizoen dat volgde op het vorige kampioenenjaar? 'Alles start met een goeie evaluatie', antwoordt Mannaert. 'De voorzitter, de trainer en ikzelf gaan de tijd nemen om dat goed te doen. Dat is iets wat we al zeven jaar echt grondig doen na het seizoen. En vervolgens speelt de wetmatigheid van de markt. We zijn voor een stuk een transit- en opleidingsland. Dan is het afwachten wat er boven jou gebeurt.'

'Voor mij is het veel meer het mentale aspect dan het voetbaltechnische dat vorige keer in het postkampioenenjaar de verwachtingen niet zijn ingevuld, zowel Europees als in de competitie. Ik heb vorig seizoen vastgesteld dat eigenlijk al in augustus niet meer dezelfde drive en grinta aanwezig waren. Te veel werd gezegd: "We gaan er wel staan op het moment dat het moet." Zo werkt het niet, dat is geen lichtknop die je aan en uit kan zetten. Tweede vaststelling: we hebben Ricardo van Rhijn en Tomás Pina gehaald maar ze brachten onvoldoende, terwijl Wesley de stap die we verwachtten, pas later zette. Het was wel degelijk de bedoeling om nieuwe mensen te brengen. Nieuwe zuurstof. Maar dat is toen niet volledig gelukt.'

Zomermercato

De CEO van Club Brugge gaat ook al even in op een aantal hangende transferdossiers aan uitgaande zijde binnen zijn club. 'Anthony Limbombe is klaar voor een hoger niveau. Hij is al 24, heeft ontgoochelingen meegemaakt, die verwerkt en terug geknokt. Hij is even klaar als José Izquierdo vorig seizoen, omdat hij zo compleet is. Een fantastische atleet, met explosiviteit én een grote motor. Een op een is hij een van de sterkste van de hele ploeg, zelfs beter dan sommige verdedigers. De meeste spelers hebben één knop: technische sterkte of fysieke sterkte. Hij heeft de twee, maar als hij ze niet allebei indrukt, dan was het hier blijven of ergens in het buitenland naar een middenmoter. Ik heb hem gezegd dat hij ook een andere keuze had, de keuze die ook Yannick Carrasco en Thomas Meunier eerder maakten. En dan zijn er voor Limbombe geen limieten, dat meen ik, als hij de focus houdt op evenveel technisch brengen als fysiek.

'Wesley is nog maar 21. Hij is gemaakt voor de Premier League. Veel van de kwaliteiten van de twee Belgische spitsen die het ginder goed doen - Christian Benteke en Romelu Lukaku - heeft hij ook. Velen zullen nu zeggen: allez komaan?! Maar herinner u Benteke in België. We hebben daarna gezien hoe hij bij Aston Villa zijn transfer naar Liverpool afdwong. Wesley is duelsterk en gegroeid in zijn keuzes maken. Niet meer direct draaien en boren, maar ook wachten en inspelen.

'Abdoulay Diaby heeft ook al aangegeven dat hij wil vertrekken en dat begrijp ik. En Stefano Denswil hebben we al drie keer tegengehouden. Als hij zegt dat hij op de juiste trein wil springen als die passeert, moeten we daar rekening mee houden."