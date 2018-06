'Marc Coucke, kijk eens in uw Brusselse achtertuin'

Het was al een eind na het laatste fluitsignaal van Engeland-België toen we op de luchthaven van Kaliningrad plots Luc Devroe zagen opduiken.De Anderlecht-manager zag er een beetje moe uit, na een lange dag op één van de fanvluchten die vanuit België werden ingelegd. Moe, zoals zoveel Belgen gisteren. Zoals zoveel supporters, uitgewoond na een dag onder de Baltische zon en een avondwedstrijd als toetje. Her en der lagen ze te slapen. Een paar hadden nog energie om te voetballen - het is de eerste keer in ons leven dat we in de vertrekhal van een luchthaven een klein voetbalveldje zagen - maar bij de meesten was de tank leeg. Geen gezang.

En opvallend ook: geen luidruchtige Engelsen. Ik weet niet wie ze naar Rusland hebben gestuurd om hun ploeg aan te moedigen, maar hooligans zitten er niet tussen. Wel allemaal beleefde, stille fans. Vriendelijke Engelsen. Niet het tuig dat twee jaar geleden in Marseille in de pan werd gehakt door de Russen.Werden ze afgeschrikt of zijn ze gewoon allemaal zeer goed gescreend?

Enfin, Devroe had er geen oog voor. Een wat verdwaald en verloren ogende kijkende Eric Van Looy evenmin. Devroe bekeek zijn e-mails. Vanmiddag zit hij al in Mierlo - ook op het thuisfront gaat het voetbal door. Net als voor de Belgen, die hier in de voorronde hebben gedaan wat ze in Brazilië ook realiseerden: negen op negen halen.

Toen volgde de VS, een haalbare kaart. Nu is dat Japan, wat ook haalbaar moet zijn, met alle respect voor die energieke spelers uit Azië. Ze rennen alsof hun leven ervan af hangt en technisch zijn ze hoogbegaafd gelet op die snelheid, maar hun pas recent voor het tornooi aangestelde coach koos vooral voor oudere spelers. Het waren zij die revolteerden tegen Vahid Halilhodzic, toen het leek alsof die er een paar aan de kant zou schuiven. De oudjes moeten het hier nu doen. Hebben ze na drie slopende groepswedstrijden, met Polen, Colombia en Senegal, nog jus in de benen? Hebben ze voldoende aan drie dagen recupereren, terwijl de Belgische basisploeg al een week aan het rusten in. We durven het betwijfelen, al is het wel typisch Japans zeker dat ze door gaan op basis van de fairplayregels, met minder gele kaarten. Of is dat een cliché bevestigen?

Daarna volgt voor de Belgen, net als vier jaar geleden, dé referentiewedstrijd. Toen Argentinië, nu Brazilië (of Mexico, je weet het nooit). De Rode Duivels lieten hier al meer zien dan vier jaar geleden - deze groep is veel rijper, hechter ook. De hoop op meer dan toen - een wat saaie wedstrijd beslist door een schitterende individuele trap van Gonzalo Higuain - is gewettigd. De tegenstand misschien wel sterker. Het Argentinië van toen dreef vooral op Messi. Het Brazilië van nu is een solide blok, waarin de linkerdriehoek Marcelo, Coutinho, Neymar, dodelijk kan toeslaan. Meunier, Mertens en De Bruyne zullen weten waar lopen.

Dat gezegd zijnde, terug naar gisteren en de prestaties van de Belgen. Op een gegeven moment stonden zes Brusselaars samen op het veld: Kompany, Fellaini, Batshuayi, Tielemans, Boyata en Januzaj. Zes! Luc Devroe heeft het ongetwijfeld gezien.

Het gebeurde een paar dagen nadat Marc Coucke had geklaagd over dure Belgen en de wens had uitgesproken om de regels over een minimaal aantal Belgen op het wedstrijdblad te veranderen. AA Gent en Charleroi vielen hem direct bij. Dat hij dat uitspreekt als nieuwe voorzitter van de Pro League is zorgelijk. Het kan de deur naar nog meer wheelen en dealen op de transfermarkt wijder open zetten.

Coucke moet uiteraard eerst letten op de centen van zijn club, maar daarnaast ook oog hebben voor de toekomst van het voetbal. Dat is hij als voorzitter van de qua palmares rijkste club van het land verplicht. Er zijn andere manieren om de budgetten in evenwicht te krijgen. Dat hij muren sloopt in zijn stadion, niet in de reglementen. Het protest daartegen kan niet luid genoeg zijn.

Zijn signaal begrijpen we uit economisch standpunt, maar is verkeerd. Zeker voor hem. Zeker na donderdag. In plaats van scouts naar het buitenland te sturen en commissielonen uit te keren aan makelaars die talent komen aandragen moet het een beetje anders. Met dat laatste is absoluut niks mis mee, Thelin zit met Zweden nog in de achtste finale, en het Servië van Spajic met Alakesander Mitrovic in de basis maakte bij momenten indruk tegen Brazilië. In die match hebben we ook genoten van Milinkovic-Savic, ooit bij Genk. En tegen Tunesië van Dylan Bronn, tot hij neer zeeg. Ze moeten allemaal, de Belgische topclubs, die parels blijven opduiken, om ons wat plezier te bezorgen, en later hun kassa te spijzen.

Maar, Marc Coucke, blijf wel van die Belgenregel af! En zijn de Belgen te duur, kijk dan eens in uw achtertuin. Niet in die van Merelbeke, maar in die van Brussel. Zeker u. Als u daar geen Belgen vindt, onder die 1 miljoen hoofdstedelingen, hebt u uw werk op Neerpede slecht gedaan.

Om het op zijn Gents te zeggen: Niet Neute. Niet Pleuije. Maar aan de slag. Zoals uw sportief manager, gisteren in Kaliningrad. Want uw voorgangers hebben binnen uw club toch wel wat pluimen op hun hoed te steken. Tielemans, Januzaj, Kompany en Batshuayi... Ze zijn wel degelijk allemaal gepasseerd op Anderlecht.

Gaat u wat ons betreft al maar op zoek naar hun opvolgers, voor dat WK in de VS, in 2026. Niet in Albanië of Servië of Griekenland, maar in Etterbeek, Sint-Joost, Jette of Schaarbeek.