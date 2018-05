Marc Coucke stelt zijn plan voor Anderlecht voor: 'Budgetten moeten herbekeken worden'

Marc Coucke heeft woensdagmiddag zijn beleidsplan als voorzitter van Anderlecht voorgesteld. 'Anderlecht heeft het voorbije seizoen een operationeel verlies van tien miljoen euro geleden', stak Coucke van wal. 'Dat bedrag is zeker te hoog. Door uitgaande transfers kan dat resultaat nog naar een positief cijfer getrokken worden.'

'Het opvallende is dat we dit verlies hebben geleden in een seizoen met Champions League-voetbal. Structureel verlies is ongezond en moeten we vermijden. Het doel is een operationele break-even. We zullen per seizoen voor 15 miljoen euro aan aanpassingen doen. Vanaf dan kunnen we opbouwen. Champions League-inkomsten of transfers moeten dienen om te investeren, niet om een put te dempen. Alle niet-gebudgetteerde inkomsten moeten kunnen gebruikt worden voor uitgaven. Ten slotte zullen we onze schuldgraad stabiel houden.'

'Om die break-even te bereiken zullen alle budgetten herbekeken moeten worden', vervolgde Coucke. 'We zullen dit doen met het grootste respect voor elke divisie in de club. Een voorbeeld is de scouting. Die vind ik heel belangrijk, maar is op dit moment ook erg duur. En dat terwijl de meeste spelers niet via de scouting komen. Onze club heeft een enorme traditie, maar de wereld verandert en wij moeten volgen.'

'Naam van stadion verandert niet'

Coucke had ook nog goed nieuws voor de fans. 'Anderlecht is de populairste club van het land en we willen onze fans meer bieden', stelde hij. 'We willen meer beleving creëren en zo op die manier ook opnieuw extra inkomsten genereren. Concreet zullen er in de 'Kop' meer dan duizend extra plaatsen vrijgemaakt worden en zal er een fanzone worden geïnstalleerd. De spelersbus zal elke wedstrijd langs die fanzone rijden, om zo duidelijk te zien dat de supporters opnieuw massaal op post zijn.'

'Ook het systeem van e-ticketing is volledig klaar. Je abonnement wordt je betaalkaart. Verder zal de eretribune uitgebreid worden en komt er een nieuwe KMO-zone om te netwerken. Het stadion moet een plaats zijn waar de top van België elkaar leert kennen.'

De naam van het stadion zal voorlopig wel 'Constant Vanden Stock-stadion' blijven. Coucke liet duidelijk weten dat er op korte termijn geen sprake is van een naamsverandering.

Tot slot zal RSCA gaan samenwerken met het befaamde team van Gault&Millau, de leidende uitgever van restaurantgidsen. Gault&Millau zal het foodaanbod van de Brusselse club evalueren. Een team ervaren inspecteurs van Gault&Millau zal bij elke wedstrijd aanwezig zijn om de maaltijden te evalueren, en suggesties te brengen. Daarbij zullen Belgische chefs en producten centraal komen te staan. Christophe Hardiquest van toprestaurant Bon Bon in Woluwe wordt de chef van de catering.

Marc Declerck, CEO van Gault&Millau, legde de club op de persconferentie met een knipoog extra druk op voor volgend seizoen. 'Wij zorgen ervoor dat het culinair aanbod op RSCA vanaf het eerste seizoen Europa League waardig is, en vanaf het tweede seizoen gaan we voor Champions League-niveau. Aan Marc Coucke om ervoor te zorgen dat dat op het veld ook zo is.'