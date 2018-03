Marc Grosjean: 'Union blijft in 1B

Vrijdag gaat de play-down in 1B van start, een belangrijke minicompetitie die bepaalt welke club zakt naar de amateurdivisies. Nadat de punten gehalveerd zijn, staan de vier ploegen op zes punten van elkaar: KSV Roeselare (18 punten), Union (16), Westerlo (14) en Tubize (12). Coach Marc Grosjean legt uit hoe hij de maand onderbreking heeft benut: 'We hebben iedereen een week rust gegeven. Daarna hebben we een ministage in Spa ingelast om de banden aan te halen en dan zijn we begonnen met de specifieke voorbereiding op de play-down. Daarin zal het mentale aspect de doorslag geven.'

Voor de eerste match maakt Union Saint-Gilloise de verplaatsing naar Westerlo. Nadat ze twee seizoenen geleden naar 1B promoveerde en zich vorig seizoen voor play-off 2 plaatste, kent de Brusselse club nu wat moeilijkheden, maar Grosjean weigert te spreken over een terugval: 'Je moet realistisch zijn: kijk naar de budgetten van de clubs uit 1B... We waren bij de besten wat de kwaliteit van het voetbal betreft, maar we kregen te kampen met blessures. Eén voorbeeld: Mamadou Diallo, die onze toptransfer was, heeft maar vier keer het wedstrijdblad gehaald! Maar dat zal ons niet tegenhouden om ons doel te halen: het behoud. En zeker omdat we volgend seizoen terug het Joseph Marienstadion betrekken na twee jaar ballingschap!'