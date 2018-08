Marokkaanse international Sofyan Amrabat tekent voor vier jaar bij Club Brugge

Amrabat (22) ondertekende in Jan Breydel een contract voor vier seizoenen.

De middenvelder stapte vorige zomer van Utrecht over naar Feyenoord. Hij speelde afgelopen seizoen 31 wedstrijden voor de Rotterdammers (2 goals, 2 assists), waaronder zes in de Champions League. Tegen Napoli scoorde hij zelfs.

Toch was Amrabat geen onbetwiste titularis en daarom aasde hij op een vertrek.

Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord, geeft op de website van de ploeg meer uitleg bij het vertrek van de speler. 'Sofyan heeft bij mij maanden lang aangegeven heel veel moeite te hebben met zijn rol bij Feyenoord. Dat is heel spijtig te moeten vernemen, omdat concurrentie nu eenmaal bij een topclub hoort. Uiteraard probeer je dat te managen, maar als een speler uiteindelijk per se per direct weg wil, gaat het er uiteindelijk om een oplossing te vinden met altijd het clubbelang voorop en kijkend naar de omstandigheden. Met deze transfersom en de mogelijkheden om in de toekomst nog aanvullende bedragen te ontvangen, hebben we in dit geval deze oplossing gevonden. Niettemin blijft dit een transfer die we bij Feyenoord met tegenzin doen.'

WK

Club zou naar verluidt twee miljoen euro betalen voor Sofyan Amrabat, die zeven caps achter zijn naam heeft en op het WK in Rusland inviel in de groepsmatch tegen Iran.

Zijn oudere broer Nordin stond in de poulefase drie keer in de basis.