Martinez: 'Elke Belgische fan verdient dat we het toernooi met een zege verlaten'

België en Engeland troffen elkaar al eerder dit toernooi, tijdens de derde speeldag van de groepsfase. In een bijzonder duel om groepswinst, waar beide teams niet met hun sterkste elftal aan de aftrap verschenen en vooraf druk gespeculeerd werd over een mogelijk gunstigere tweede plaats in de poule, trokken de Rode Duivels aan het langste eind. Adnan Januzaj besliste de match (1-0) kort na de pauze met een beauty.

'Beide teams kennen mekaar dus door en door', verklaarde Martinez. 'Het duel wordt opnieuw een goede test voor ons. Ik verwacht andere gezichten op het veld maar dezelfde rollen. We gaan ons beste team opstellen, maar dat wil niet zeggen dat er geen veranderingen zullen zijn vergeleken met de halve finale. We speelden veel wedstrijden op korte tijd en moeten daar rekening mee houden. Ik wil mijn spelers opnieuw alles zien geven om de partij te winnen.'

Martinez vierde vandaag zijn 45e verjaardag. 'Winnen zou dus een mooi verjaardagsgeschenk zijn', knipoogde de bondscoach. 'We zijn hier nu een maand en het is voor ieder van ons een geweldige ervaring. Elke Belgische fan verdient dat we het toernooi met een zege verlaten.'

Eden Hazard speelt een sterk toernooi en wordt nadrukkelijk aan onder meer Real Madrid gelinkt. Al duikt de laatste dagen ook de naam van die andere Spaanse grootmacht, Barcelona, op. 'Eden kan bij elke ploeg aan de slag', is Martinez duidelijk. 'Hij is een complete voetballer, een van de beste ter wereld in één-tegen-één situaties. Hij heeft ook een geweldige persoonlijkheid en toont de juiste winnaarsmentaliteit.'