Martinez: 'Het ging in Griekenland niet om mooi voetbal, enkel om winnen'

De Rode Duivels dwongen in een bij momenten kolkend Georgios Karaiskakisstadion in havenstad Piraeus met een krappe 1-2 zege tegen Griekenland hun kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Rusland af. België is het eerste Europese land dat zich plaatst, en dat met nog twee wedstrijden op de teller, 22 op 24 en een doelpuntensaldo van +32.

Indrukwekkende statistieken, maar daar was op het veld van Olympiakos de eerste 45 minuten niet veel van te merken. De beste kansen waren voor de thuisploeg en er was een uitstekende Thibaut Courtois nodig om de Belgen recht te houden.

'Het was duidelijk dat we niet goed speelden, we waren niet in normale doen', moest ook de bondscoach toegeven. 'Maar het ging vandaag enkel en alleen om winnen, je moet deze wedstrijd beschouwen als een finale. Het ging niet om mooi voetbal brengen. Ik zei hen dat we moesten winnen, op welke manier dan ook. Onze eerste helft was voetballend gezien waarschijnlijk de slechtste in deze campagne.'

Winning team

De bondscoach toonde zich dan weer wel tevreden met de mentaliteit van zijn spelers. 'Ze hebben gestreden en daar ben ik heel trots op. Er zijn een aantal spelers opgestaan: Courtois, De Bruyne, Vertonghen, Fellaini... Er stond een team en ik kan niet anders dan daar trots op zijn. Vandaag hadden we een prestatie met karakter nodig, Griekenland had immers al lang thuis niet meer verloren. Onze spelers hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd niet te verliezen en zo hoort het. We hebben vandaag een team gezien. Mijn spelers waren niet tevreden bij de rust, nadien liep het beter, onder meer bij Mousa Dembélé. Aan die reactie zie je dat je een 'winning team' aan het creëren bent. Ze toonden karakter, inspireerden elkaar en wisten dat ze wilden winnen. Over enkele weken herinnert niemand zich nog de manier waarop.'