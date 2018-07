Martínez: 'Mijn voldoening is dat ik de spelers heb zien genieten van hun voetbal'

Roberto Martínez over...

... 'het proces' bij de Rode Duivels:

'Ik geloofde vanaf dag één in deze groep, maar wist tegelijk ook dat we in een proces zaten en dat kon ik niemand uitleggen. Je kan niet alles verklappen. Neem onze oefenwedstrijd tegen Mexico. Ik heb toen de ploeg een systeem opgedrongen, dat ons in situaties bracht waarin we een man minder hadden. Dat moest me informatie opleveren over partnerships. Dat is onderdeel van dat proces, maar tegenover de buitenwereld kan je dat niet zeggen. Tegen de spelers evenmin. Omdat ik tactisch dingen wilde zien en wilde zien hoe ze zouden reageren in moeilijke omstandigheden. Je gaat op een WK niet altijd de baas zijn in wedstrijden, er komen momenten waarop je onder druk staat, afziet en dan met een oplossing moet komen.

'Het was fantastisch om te zien hoe flexibel de ploeg op tactisch vlak is geworden. We hebben hier kunnen spelen met drie man in de verdediging, met vier, met een aanvallende vleugelback en een verdedigende, met twee aanvallende backs. We hebben hoog druk gezet, maar in sommige matchen zijn we ook diep teruggevallen. We hebben misschien wel een van de mooiste counters opgezet in de geschiedenis van het WK.

'We hebben het goed gedaan. En daarnaast hebben we groepsmentaliteit getoond: niemand heeft onverantwoorde dingen gedaan tijdens een wedstrijd, of zijn verantwoordelijkheid niet opgenomen. En we hebben nog geschiedenis geschreven: een 2-0-achterstand opgehaald. Dat over negentig minuten recht zetten is niet meer gebeurd sinds 1966.'

... het veranderen van de Belgische mentaliteit:

'Het plan was om de kwaliteiten van de Belgische voetballers te gebruiken, maar daarbovenop ook iets weg te nemen. Dat zou ik durven omschrijven als de angst om de verwachtingen van een land te moeten dragen. Toen ik voordien België zag spelen, had ik het gevoel dat sommige spelers niet konden genieten van hun voetbal. Er was druk, verwachtingen, ze móésten winnen. Daarvoor was een team nodig. Mentaliteit, een groep die alles opzij moest zetten voor het teambelang.

'Mijn voldoening hier is ook dat ik de Belgische spelers heb zien genieten van hun voetbal, van hun WK. Idem met anderen. Ik heb van neutrals te horen gekregen: we love to watch Belgium playing. Die verantwoordelijkheid droegen de spelers. Ze moesten deze wedstrijden niet spelen met in het achterhoofd de bekommernis dat je het land teleurstelt. Het tactische plan om dat te doen kon je niet van de ene dag op de andere opleggen. Daarvoor waren al die interlands nodig, met verschillende stijlen, verschillende tegenstanders. In oefenwedstrijden stond winnen nooit op de eerste plaats, wel de ploeg verder ontwikkelen. Het doel was wel om zo lang mogelijk ongeslagen te blijven. We moesten sterk zijn in het hoofd. Die 24 wedstrijden zonder nederlaag hadden we nodig, anders krijg je toch een stukje terugval.'

... de historische match tegen Brazilië:

'Toen de loting gebeurde, was het vrij duidelijk dat we in de kwartfinale Brazilië of Duitsland zouden treffen. Dan ga je studeren, kijken en een plan ontwikkelen. Dat had ik in mijn hoofd, ja. De beste ploegen ter wereld zijn voorspelbaar. Ik kan u nu uitleggen hoe Barcelona straks zal spelen op de openingsdag van het nieuwe seizoen. Iedereen weet dat, maar toch winnen ze. Dat is door hun uitzonderlijke niveau. Brazilië is hetzelfde. Lang was het wel nog met Dani Alves, maar toen die uit viel, was het Fagner. Eén tactische sessie en een video was voldoende voor dit soort spelers als je bij de zaak bent. Wat is de kracht van Brazilië? Gegroepeerd rond de bal. Zij spelen nooit de lange bal, switchen nooit van flank. Altijd kort spel. Dus moet je zeer sterk zijn in het midden. Ik wist al enkele maanden dat ik hen zou bekampen met een viermansverdediging. Er gaat nooit nog iets groter zijn dan Brazilië kloppen op een WK. Daar werk je voor in het voetbal. Maar is dit mijn grootste prestatie? Nee. In een degradatiestrijd in de Premier League zeven van je laatste tien wedstrijden moeten winnen, is lastiger. Brazilië was 90 minuten.'