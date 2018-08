Martinez roept vier nieuwe Rode Duivels op, Henry wordt T2

Timothy Castagne (Atalanta), Leandro Trossard (KRC Genk), Hans Vanaken (Club Brugge) en Birger Verstraete (KAA Gent) mogen zich voor het eerst Rode Duivel noemen. Bondscoach Roberto Martinez roept hen op voor de vriendschappelijke wedstrijd van 7 september in en tegen Schotland en het eerste Nations League-duel vier dagen later in en tegen IJsland.

In vergelijking met de 23-koppige kern die brons haalde op het WK, ontbreken Kevin De Bruyne (Manchester City) en Adnan Januzaj (Real Sociedad) door blessures. Christian Benteke (Crystal Palace), die naast de WK-groep viel, is er opnieuw bij.

De 27-koppige selectie Doelmannen (4): Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Liverpool/Eng), Matz Sels (Straatsburg/Fra) Verdedigers (6): Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Dedryck Boyata (Celtic/Sch), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Vincent Kompany (Manchester City/Eng), Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Spa), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Eng) Middenvelders (10): Yannick Carrasco (Dalian Yinfang/Chn), Timothy Castagne (Atalanta/Ita), Nacer Chadli (AS Monaco/Fra), Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur/Eng), Marouane Fellaini (Manchester United/Eng), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra), Youri Tielemans (AS Monaco/Fra), Hans Vanaken (Club Brugge), Birger Verstraete (KAA Gent), Axel Witsel (Borussia Dortmund/Dui) Aanvallers (7): Michy Batshuayi (Valencia/Spa), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Eden Hazard (Chelsea/Eng), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Dui), Romelu Lukaku (Manchester United/Eng), Dries Mertens (Napoli/Ita), Leandro Trossard (KRC Genk)

Henry blijft

Martinez verraste op de persconferentie ook met het nieuws dat Thierry Henry bij de Rode Duivels blijft en promotie maakt: hij wordt eerste assistent (T2) van de Spanjaard, als vervanger van de naar West Bromwich vertrokken Graeme Jones.

Henry was T3 en werd de voorbije weken meermaals gelinkt aan een job als hoofdtrainer in de Engelse Premier League en de Franse Ligue 1. 'We zijn in de wolken dat Henry heeft beslist bij het team te blijven. Hij zal vanaf nu voltijds voor de Belgische voetbalbond werken', verduidelijkte Martinez.

Nieuwe T3

De nieuwe T3 wordt de Schot Shaun Maloney. 'Hij is een speler met wie ik heb gewerkt', aldus de bondscoach. 'Hij weet hoe wij werken en is iemand die een mooie trainerscarrière in het verschiet heeft.'

'Hij werkt ook bij Celtic (als assistent bij de U20, red) en zal daar ook blijven werken. Een Belgische assistent was zeker een optie. Er zijn coaches in de federatie die de rol hadden aangekund, maar die te belangrijk zijn op hun huidige positie. Maar het kan zeker zijn dat we in de toekomst er nog een Belgische coach bijnemen."