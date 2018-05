Martinez verlengt nu al contract bij Rode Duivels

Dat meldt de KBVB vrijdagochtend in een persbericht, nadat het nieuws eerder al via het officiële twitteraccount van de Rode Duivels was gemeld. Vrijdag vindt om 11 uur nog een persconferentie plaats bij de Voetbalbond.

Martinez zal de Rode Duivels zo dus ook leiden na het WK in Rusland en hen klaarstomen voor het EK in 2020. 'Sinds zijn aanstelling in augustus 2016 blikt de KBVB terug op een positieve, professionele en integere samenwerking met Roberto Martinez', aldus de bond. 'Het vlekkeloze parcours bij de kwalificatie voor het WK, waarbij België op één gelijkspel tegen Griekenland na al zijn wedstrijden in groep H won, geeft voor de KBVB op sportief vlak het vertrouwen om op hetzelfde elan door te gaan met de bondscoach.'

De KBVB stelt dat het ook een bewuste keuze is om samen te werken met een coach met internationale ervaring. 'Door zijn verleden bij de Premier League staat Martinez dicht bij de leefwereld van de huidige generatie Rode Duivels, waarmee hij een zeer goede band heeft.'

Imago uitdragen

Het contract is verlengd aan dezelfde voorwaarden als in 2016. De Voetbalbond zegt in die zin de gepassioneerde motivatie van de bondscoach te waarderen om de Rode Duivels nog sterker te maken in de toekomst. 'Dat hij sinds zijn aanstelling zeer gedreven werkt door verschillende clubs en jeugdacademies te bezoeken en tal van spelers aan het werk te zien tijdens officiële wedstrijden, draagt daartoe bij', aldus de Voetbalbond.

'De KBVB waardeert tot slot de integere persoonlijkheid van de bondscoach, die het Belgisch voetbal op professionele wijze duurzaam versterkt en het imago van ons voetbal op nationaal en internationaal vlak uitdraagt', klinkt het nog.

Om die redenen noemt de Voetbalbond Martinez wereldwijd een belangrijke ambassadeur van het Belgisch voetbal. Samen met Martinez tekenden ook Graeme Jones (1ste assistent) en Richard Evans (2de assistent) twee jaar bij.