Martínez voor het WK: 'Mogen niet enkel focussen op de elf op het veld'

Roberto Martínez over...

... de WK-loting:

'Ik zal er blij mee zijn als we goed presteren en die wedstrijden winnen. Nu ben ik vooral blij met de voorbereiding zoals we die uittekenden, de drie oefenwedstrijden en dat we de hele tijd in België blijven, alles samen kunnen doen met de familie. Veel jongens voetballen in Engeland en hadden geen wintervakantie, nooit de gelegenheid om een week bij vrienden en familie te zijn. Die zitten gedurende tien maanden in een tunnel zonder einde. Daarom was het belangrijk om hen in de eerste plaats een break te geven en weer honger te doen krijgen naar voetbal. Anders ondergaan ze alles.'

'Herinnert u zich AA Gent-Tottenham? Daar zag je het verschil tussen een hongerige ploeg en eentje die wat meedreef... Op dat vlak zal de wedstrijd tegen Engeland ook interessant zijn. Gelijkaardige omstandigheden, hoe doen zij het?'

'In Rusland hebben we twee grote verplaatsingen, maar belangrijk is dat ons basiskamp in Moskou is en dat we na de verre trip naar Sotsji tien dagen in Moskou krijgen. Ook een mooie periode. Daarna komt Kaliningrad en moet je de volgende afspraken verdienen.'

... het tactische systeem van onze Rode Duivels:

Delen 'Wie de voorbije WK's analyseert, ziet dat winnaars nooit door een toernooi cruisen. Nooit altijd winnen met 3-0 of 4-0. Vaak gaat het om kleine verschillen.' Roberto Martinez

'Ik denk dat we in balbezit wél goed zijn als ploeg, dat we weten wat iemand gaat doen als hij aan de bal is en daar onbewust op inspelen. Er is een bepaalde voorkennis die ervoor zorgt dat spelers anticiperen op wat gaat komen. Bij balverlies kan de synchronisatie beter. De voorbije twee jaar heb ik veel geleerd over wat spelers kunnen brengen, welke de ideale partnerships zijn, en hebben we véél flexibiliteit getoond in de tactische aanpak. Deze groep kan met drie verdedigers spelen, maar ook met vier. En soms gaat het moeten met vijf, afhankelijk van de tegenstander. Het gaat om ruimte, dicht bij elkaar staan en hard voor elkaar werken. Dat soort concepten komt nu centraal te staan, eerder dan 'het systeem'.'

'Ik wil met mijn team een goed concept uitwerken. Deze generatie weet hoe ze in balbezit moet aanvallen, ik moet nu op zoek naar een groep die tegelijk ook goed de zestien meter kan verdedigen. De grote uitdaging zal straks zijn om het allerbeste te halen uit die spelers die in topvorm zijn.'

'Dries Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn vier spelers die het voorbije seizoen op clubniveau een heel goeie tijd hadden. Maar daar moeten we mensen aan hechten en daar een team van maken. Dat is de laatste twee jaar al enorm gegroeid. Ik denk dan maar aan de toename van de invloed van Dries, zijn intelligentie op het veld. Dries is zo sterk in het vinden van ruimte omdat zijn hele carrière in het teken daarvan stond.'

'Toen ik Rom bij Everton had, zag ik niet dezelfde lichaamstaal als bij de nationale ploeg. Als Rode Duivel is hij meer en meer aan het genieten. Nu pas zie ik de speler die ik kende bij Everton. Maar tijdens een WK is het belangrijk dat iedereen dat soort spelers pusht om tot prestaties te komen. Die cultuur willen we. Waarbij we niet de fout mogen begaan om alleen te focussen op die elf op het veld.'

'Wie de voorbije WK's analyseert, ziet dat winnaars nooit door een toernooi cruisen. Nooit altijd winnen met 3-0 of 4-0. Vaak gaat het om kleine verschillen, iemand die van de bank komt en het verschil maakt, of een strafschoppenserie, of voordeel halen uit een slechte beslissing... Die marge pak je als team, niet door de individuen op het veld.'

... de eerdere kritiek van Kevin De Bruyne op de defensieve organisatie:

'We moeten een zelfkritische groep zijn. Als hij zoiets zegt, kijk ik naar de informatie en zijn reactie. We moeten durven te kijken naar wat wij zelf vinden dat niet goed is en daar wat aan doen. Niet wegkijken.'

'Kevin heeft de ervaring op het allerhoogste niveau en hij moet die delen. Dan kan het zijn dat iets dat in de media wordt gezet en opgeblazen, maar veel interessanter is voor mij de interne reactie. Mijn gevoel is dat de groep sterker is geworden.'

'Geloof me: deze situatie gaan we straks opnieuw meemaken. Er zál wat worden gezegd, of er zál iets fout lopen, straks in Rusland. Dat gaat je als groep nader tot elkaar brengen. Wij zijn op dat vlak de voorbije twee jaar al veel sterker geworden. Zowel voetbaltechnisch als humaan is er een hechte band gegroeid. Wat Kevin wilde aangeven, was dat dit een heel belangrijk moment is voor álle betrokkenen. Dat álles belangrijk is en dat we écht willen winnen.'