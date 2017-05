Mathew Ryan: 'Ik wil weten dat ik bij Valencia ga spelen, anders zoek ik iets anders'

De voorbije weken diende de Australiër zich op te laden voor voetbal in de weinig aantrekkelijke play-off 2. 'Een goede test voor je karakter en professionalisme', vertelt Ryan in Sport/Voetbalmagazine. 'Je mag geen gebrek aan respect tonen voor eender welk team of voetbalniveau. Doe je dat wel, dan word je zelfgenoegzaam. Daardoor kun je fouten maken. Ik probeer elke bal te stoppen die naar mij getrapt wordt, eender waar en door wie. Natuurlijk wil je jezelf het liefst testen op het hoogste niveau en in België doe je dat in play-off 1, maar voor mij was play-off 2 hoe dan ook een gelegenheid to live my dream, met weer meer wedstrijden.'

KRC Genk miste niet enkel play-off 1, maar ook de bekerfinale. Zo gingen voor Ryan twee van de drie redenen om naar Genk te komen de mist in. Ryan: 'Vooral het missen van play-off 1 voelde aan als een stomp in de maag, omdat het team zo goed draaide. Hadden we die play-off 1 kunnen binnensluipen, dan hadden we daar misschien wel het meest bezielde team kunnen zijn met ons voetbal. Als je een doel niet haalt, is het altijd moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen, maar misschien was ervaring wel een van de verklaringen. We zijn door een leerproces gegaan. Met wat meer ervaring of geluk hadden we mogelijk iets meer kunnen doen.'

Goede flow

Los van die teleurstelling toont Ryan zich tevreden met zijn uitleenbeurt aan Genk: 'Als ik mijn eerste matchen hier vergelijk met mijn meest recente, merk ik dat alles weer een beetje natuurlijker en vloeiender gaat. Als je niet meer het gewone matchritme krijgt, tast dat het gemak aan waarmee je staat te keepen. Wie in de goede flow zit, denkt niet te veel na bij zijn beslissingen op het veld; die komen er op een heel spontane manier. Als ik mijn eerste matchen bij Genk analyseerde, zag ik zaken die ik anders deed toen ik meer matchritme had. Dat gaat om kleine dingen: technische zaken of de positie die je inneemt in je doel.'

Rest de vraag hoe zijn nabije toekomst er zal uitzien. Is er een kans dat hij toch bij KRC Genk blijft? Ryan: 'Never say never, maar ik heb grotere doelen. Ik wil op het hoogste niveau spelen en ik heb een contract bij een club die op dat niveau zit. Mijn overeenkomst met Valencia loopt nog vier jaar. Ik hoop terug te keren naar die Spaanse competitie. Maar na wat er gebeurd is, wil ik een soort van zekerheid. Ik wil weten dat ik daar ga spelen, anders zoek ik iets anders.'

Lees het volledige interview met Mathew Ryan in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 31 mei