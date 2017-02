Mats Rits: 'Frank de Boer kon je helemaal verrot schelden'

Mats Rits over...

... ex-ploegmaat bij de jeugd van Lierse, Romelu Lukaku:

"Ik belandde als duiveltje bij Lierse. We hadden er een geweldige ploeg en speelden elk jaar kampioen. Voor mij ging het er goed tot we op een groot veld moesten voetballen. Toen gebruikten we enkel nog de lange bal; Romelu Lukaku duwde vier man opzij en trapte hem binnen. Mijn pa zei: je krijgt een stijve nek van te kijken naar alle ballen die over je hoofd vliegen. Al voor de winterstop vertelde ik het jeugdbestuur dat ik na dat seizoen zou vertrekken. Vanaf toen mocht ik niet meer meedoen. Elke week kreeg iedereen een kaartje waarop stond met welke groep je een match zou spelen, maar ik kreeg geen kaartje meer."

... zijn periode bij Ajax:

"Jan Vertonghen deed het niet altijd, maar als hij op training dacht: die bal heb ik, dan had hij die ook. Daar kon niemand iets tegen beginnen. Van Frank de Boer blijft me vooral bij hoe gedreven hij was. De dag na een match speelden we weleens tennisvoetbal. Soms had je dan niet zoveel zin. Maar als je met De Boer in een ploegje zat en je liet de bal vallen, dan kon hij je helemaal verrot schelden."

... zijn voorbeeld Toni Kroos:

"Ik vind Toni Kroos fantastisch: simpel en goed. Die zal ook geen vier spelers dribbelen, maar speelt wel altijd zuiver."

