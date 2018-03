Mats Rits: 'Je weet dat in 1B niet noodzakelijk de beste ploeg stijgt'

1. De club waarmee je debuteerde, Beerschot, promoveerde uiteindelijk net niet naar 1A. Terwijl jullie met YR KV Mechelen dan weer degradeerden. Beleefde je daarmee je annus horribilis?

Op voetbalgebied was het duidelijk dat dit een historisch negatief jaar was. Dat mijn team niet meer in 1A zit, blijft moeilijk te verteren. En ja, dan is er ook nog Beerschot. Ik heb daar een lang verleden. Het is de club die me opleidde, waar ik profvoetballer werd en waar ik mijn debuut maakte in eerste klasse. Ik heb er nog contact met verschillende mensen. Beerschot stond dicht bij een historische prestatie: vijf keer op rij promoveren. Het scheelde echt niet veel. In plaats daarvan moeten ze straks herbeginnen in een 1B-reeks, waar het er zeker niet gemakkelijker op wordt. Bij Mechelen zullen we jammer genoeg ook snel weten wat voor een kampioenschap het is. Je speelt verschillende keren tegen dezelfde tegenstanders. En vooraf weet je al dat het niet noodzakelijk de beste ploeg op een heel seizoen is die uiteindelijk stijgt. Dat zag je bijvoorbeeld vorig seizoen ook nog met Lierse.'

Delen Ik hoop dat ik vroeg of laat nog eens kan vertrekken naar een goede buitenlandse club. Mats Rits

2. Bij je debuut met Beerschot werd je meteen vergeleken met Rik Coppens omdat je direct scoorde. Daarna verhuisde je vrij snel naar Ajax. Ging het niet allemaal wat te rap, want uiteindelijk speelde je geen enkel officieel duel in Nederland?

'Te snel, dat zeker niet. Als je de kans krijgt om te tekenen bij een club als Ajax, dan doe je dat. De bedoeling was om me niet direct te lanceren bij de eerste ploeg, maar om in een goede omgeving mijn leerproces voort te zetten. Ikzelf gaf me alleszins de tijd, maar uiteindelijk verliep het niet zoals voorzien. Ik heb nogal wat blessures gehad. Ondertussen kon ik wel trainen met fantastische spelers, waardoor ik vooruitgang boekte. Ik beschouw dat nog altijd als een positieve ervaring. Vandaag ben ik nog altijd maar 24 jaar. Ik hoop dat ik vroeg of laat nog eens kan vertrekken naar een goede buitenlandse club.'

3. De val naar tweede klasse laat je toe al met vakantie te gaan. Alles is dus niet negatief... De spelers ontvingen alvast een individueel trainingsprogramma. Denk je dat ze het allemaal zullen volgen?

'Hoe je het ook draait of keert, de situatie is negatief. Vervroegde vakantie of niet... Geen enkele profvoetballer wil met vakantie gaan op zo'n triestige manier. De stemming op training, tussen de laatste speeldag van de reguliere competitie en de laatste werkdag, was geen lolletje. Het was teleurstelling troef. In zulke situaties is iedereen wat lichtgeraakt en zijn er gemakkelijk kleine aanvaringen. We krijgen twee weken volledige rust voorgeschreven. Daarna moeten we ons individueel programma beginnen, die bijvoorbeeld voorziet in drie loopsessies per week. En we hernemen de trainingen voor alle andere clubs, begin juni.'

4. Hoeveel keer bekeek je al de beelden van de slotminuten in de wedstrijd tussen Eupen en Excel Mouscron, waardoor jullie werden veroordeeld tot een seizoen in 1B?

'Het is niet alleen die zege van Eupen die ons veroordeelde tot de degradatie. Je moet daarvoor meerdere redenen opnoemen. In ieder geval is het abnormaal dat zo'n goede ploeg met sterke spelers in 1B terechtkomt. En wat de match Eupen-Mouscron betreft... Ik heb de beelden van de doelpunten van Eupen een paar keer bekeken... De eerste maal gebeurde dat vlak na de match. We hebben er natuurlijk bij Mechelen veel over gepraat. Mijn conclusie is dat we veel meer punten hadden moeten pakken in de voorgaande wedstrijden.'

5. Ex-coach Yannick Ferrera omschreef YR KV Mechelen als de meeste amateuristische van alle Belgische profclubs. Heeft hij gelijk of helemaal niet?

'Ik las dat interview niet, maar ik hoorde er wel over praten. Ik zou daarop twee zaken zeggen. Eerst en vooral ligt het niet aan een gebrek aan professionalisme dat KV Mechelen zich in 1B bevindt. Ten tweede heeft hij gelijk dat Mechelen niet de meest professionele van alle teams is, maar er worden wel dagelijks inspanningen gedaan. Kijk maar naar de verbouwing van het stadion. Dat doe je niet allemaal op drie dagen tijd.'