Matz Sels: 'Ik moet afwachten wat Newcastle met mij van plan is'

Bij Anderlecht is Matz Sels, door Newcastle een seizoen uitgeleend, aan een sterke eindsprint bezig. Hij is er (eindelijk) de onbetwiste nummer één in doel.

'Oké, Frank Boeckx is nog niet fit, maar Enzo D'Alberto is de coming man en Boy de Jong is zeker geen slechte doelman', zegt de doelman in Sport/Voetbalmagazine.

'Eigenlijk heb ik geen nood aan concurrentie om te presteren, ik hou mezelf wel scherp door hier en daar iets extra's te doen voor of na de trainingen.

'Ik moet wel voelen dat er een hiërarchie is tussen de doelmannen. In het begin van het seizoen werd er vaak gewisseld. Ik probeerde mij er niet te veel van aan te trekken, maar ik had er toch last van. Je mag niet aan een match beginnen met het gevoel dat je bij het minste foutje naar de bank vliegt.'

Wat dat betekent voor zijn nabije toekomst, laat Sels in het midden. Zijn huurcontract bij Anderlecht loopt nog twee maanden. Sels: 'Ik zou nu van alles kunnen zeggen: ik wil bij Anderlecht blijven, ik wil weg, ik wil naar een andere club... Maar ik moet afwachten wat Newcastle met mij van plan is - ik lig er tenslotte nog enkele jaren onder contract. De laatste maanden heb ik niets gehoord van Newcastle, maar ik hoef mij daar mij niet druk over te maken. Van zodra ze hun positie in de Premier League hebben veiliggesteld - en dat lijkt te gaan lukken - zal ik het wel horen.'

Bij Anderlecht wordt er intussen druk gegoocheld met namen. Hendrik Van Crombrugge wordt al een tijdje genoemd. 'Je weet dat er gespeculeerd zal worden in de pers', blijft Sels rustig. 'Nu Marc Coucke en Luc Devroe officieel werkzaam zijn bij de club, zal er wellicht een gesprek volgen. Of niet. Dat kan ook. Ik moet hen de tijd laten om alle dossiers te bestuderen. Dan zie ik wel wat er op mij afkomt.

'Ik sta open voor een gesprek. Je doet er niets verkeerd mee. Ik zal luisteren naar wat ze te zeggen hebben en ik wil weten hoe graag ze mij willen houden. Maar Newcastle is ook geen afgesloten hoofdstuk voor mij. Ik ben Rafael Benítez nog altijd dankbaar dat hij mij gehaald heeft.'

WK in Rusland

Een goed seizoenseinde moet Sels ook helpen om een plek te verzekeren in de WK-selectie van de Belgische nationale ploeg. Misschien hoopt hij zelfs eens aan spelen toe te komen? Tot nog toe zat hij 12 keer in de kern, maar keepte hij nog geen minuut.

Sels: 'Ik moet realistisch zijn. Met Simon Mignolet en Thibaut Courtois die de eerste twee plaatsen bezetten, is de kans klein dat ik aan spelen toekom. Ik ben afhankelijk van blessures, maar dat wens je niemand toe. Mijn eerste doel is dus om vast in de kern van de Rode Duivels te zitten. Mignolet wordt trouwens een dag ouder. Dat opent misschien perspectieven voor de toekomst.

'Ik ken mijn plaats bij de nationale ploeg. Ik heb echt geen moeite om de hiërarchie te respecteren - het gaat bijna vanzelf. Ik vind het dus normaal dat ik langer moeten blijven na training, zodat de spitsen nog naar doel kunnen trappen. Dat is een van de taken van de derde keeper.'

'Met deze ploeg kunnen we geschiedenis schrijven. Stel je voor dat we heel ver doorstoten op het WK. Dan zullen de mensen zeggen: Sels was er toen ook bij. Het gaat om prijzen winnen en iets neerzetten. Ik zal hard moeten knokken om als derde doelman het WK te halen en dat zegt genoeg over het niveau bij de Rode Duivels. De bondscoach selecteerde de laatste interlands telkens vier doelmannen - met vier trainen is volgens hem gemakkelijker dan met drie - maar binnenkort zal hij een definitieve keuze moeten maken. De trainingen zijn uiteraard belangrijk, maar hij zal vooral afgaan op de matchen die hij van ons gezien heeft. Een training is namelijk niet hetzelfde als een match. Je wordt niet met dezelfde stresssituaties geconfronteerd. Zeker als doelman.'

Lees het volledige interview met Matz Sels in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 18 april.