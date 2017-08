Mazzu: 'Stop met transferperiodes van twee maanden'

Mauricio Pochettino: 'Ze zeggen dat wie wint sowieso een goede trainer is. Ik ben het daar niet mee eens. Voor mij zijn de beoordelingscriteria je erfenis, wat je jaren later hebt nagelaten, en de mate waarin je erin geslaagd bent om van je spelers betere voetballers te maken.'

Felice Mazzu: 'Er is om te beginnen de ontwikkeling op persoonlijk vlak: wat je de mensen die je voor je hebt kunt bijbrengen. Als ik iemand gelukkig kan maken en doen openbloeien, is al een heel groot doel bereikt. Daarnaast, helaas, word je als trainer beoordeeld op de resultaten. Door het brede publiek, altijd, en door het bestuur, dikwijls. Ik zeg 'dikwijls', omdat enkele besturen oog hebben voor de manier waarop je werkt binnen de club, voor de tijd die je er doorbrengt, en begrijpen dat het gebrek aan resultaten op een gegeven moment niet wil zeggen dat je slecht werk levert. Er spelen veel parameters een rol.'

Arsène Wenger: 'Meer dan drie spelers aanwerven binnen één transferperiode is een risico.'

Mazzu: 'Ik voel dat de mercato van Charleroi anders was in vergelijking met de voorbije jaren, maar niet omdat er vier inkomende transfers waren. Ik ben er tevreden over, want het is mijn vijfde jaar hier en er was absoluut nood aan wat vers bloed in de groep om nieuwe ideeën te krijgen en opdat ik nieuwe mensen kon ontdekken. Waar de mercato daarentegen in verschilt, is dat er spelers van wie het vertrek was aangekondigd, hier nog steeds zijn, en dat de verkochte speler pas heel laat verkocht werd. Dat is dus minder vanzelfsprekend om mee om te gaan. Ik roep het luid en duidelijk: men moet stoppen met transferperiodes van twee maanden. Die komen bepaalde clubs en makelaars zeker goed uit, maar het leven van een trainer is niet simpel tijdens zo'n periode.'

Michael Laudrup: 'De ideale speler bestaat niet. Voor de ene ploeg zal het voetbal van een kleine speler geschikt zijn. En voor de andere zal het dat van een fysiek sterke speler zijn.'

Mazzu: 'Exact. Je hebt geen ideale speler. Je hebt de speler die het best past bij de filosofie van de trainer, of die zich het best integreert in het collectief. Ik heb heel goeie spelers, echt heel goeie, die voor het ogenblik minder spelen omdat hun kwaliteiten, hun loopwerk minder passen in de opstelling, ook al zullen ze het tegendeel beweren. Je kunt perfect een speler met enorme technische kwaliteiten, maar die niet past in het huidige systeem, op de bank laten. Ik geef het voorbeeld van Benavente. Ik heb het hem proberen uit te leggen, en ik denk dat hij het begrijpt, dat ik in deze 4-4-2 op het middenveld volume verkies boven creativiteit. Hetzelfde geldt voor Enes Saglik.'