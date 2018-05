Mazzu verkiest Carcela, Vormer is Leko's Profvoetballer van het Jaar

Zo stemde KAA Gentkapitein Nana Asare op Vormer. 'Hij betekende heel het seizoen erg veel voor Club Brugge', vertelde Asare donderdag op de persconferentie voor de match tegen Charleroi van vanavond. 'Voor beste jongere twijfel ik tussen Samuel Kalu (zijn ploeggenoot, nvdr) en Elias Cobbaut van KV Mechelen.' Asare stak de loftrompet over zijn eigen baas maar koos voor de Portugees Ricardo Sá Pinto als Coach van het Jaar. 'Onze coach heeft uitstekend werk geleverd toen hij overnam. Maar ook Sá Pinto bracht Standard naar een hoger niveau.' Buffalotrainer Yves Vanderhaeghe plaatste Hans Vanaken van Club Brugge op nummer één en selecteerde Ivan Leko.

Ook de Carolo's verkozen hun favorieten. 'Ik wou jongens naar voren brengen die in staat zijn het verschil te maken voor hun ploeg', verklaarde Felice Mazzu van Sporting Charleroi in La Dernière Heure. 'Daarom dacht ik aan spelers als Vanaken, Edmilson, Benavente en Carcela. Uiteindelijk heb ik voorrang gegeven aan Carcela omdat hij sinds zijn aankomst Standard veranderd heeft. Mijn winnaar bij de coaches ga ik niet onthullen maar in mijn trio vind je Clement, De Boeck en Leko terug.' De 23-jarige Gaëtan Hendrickx, sinds de tweede seizoenshelft vaste waarde op het middenveld, mag Rookie van het Jaar worden. Kapitein Javier Martos stemde niet op Hendrickx maar op Kalu van KAA Gent. Martos vindt Vormer (voor Benavente en Pozuelo) de beste collega, Mazzu (voor Leko en Clement) mag de trofee voor Coach van het Jaar krijgen.

Ivan Leko van Club Brugge stemde op voetballers uit zijn Brugse kern. 'Voor mij was én is Ruud Vormer de beste speler, hij was ook de meest bepalende speler dit seizoen. Op twee zet ik Hans Vanaken en op drie kies ik voor Brandon Mechele. Het is misschien subjectief dat ik drie spelers van mijn eigen ploeg kies, maar volgens mij is dat wel correct.'

De winnaars worden bekendgemaakt op het Pro League Gala, maandag 14 mei in Autoworld in Brussel.