Mazzu: 'Was verrast met wat ik las over Harbaoui'

'Ik heb niet echt een geheim', reageert Mazzu op die vraag. 'Hamdi is hier aangekomen met een heel goede ingesteldheid, in die mate dat ik verrast was te lezen wat er over hem geschreven werd. Uiteraard heb ik met hem wat gesproken over hoe onze club werkt en hoe het er in onze kleedkamer aan toegaat, omdat de mentaliteit heel belangrijk is voor ons.'

'Voorlopig heb ik te maken met een heel charmante kerel: hij lacht altijd, is nooit te laat en zijn instelling is duidelijk positief. Op het veld voert hij ook nauwgezet zijn verdedigende taken uit. Ik kan geen enkele opmerking maken sinds hij hier is. Hij heeft zich de mentaliteit van de kleedkamer van Charleroi al helemaal eigen gemaakt.'

Harbaoui scoorde al twee keer in drie wedstrijden voor zijn nieuwe club. Bij Anderlecht, dat hem uitleent aan de Carolo's, kwam de Tunesische spits niet verder dan twee goals in elf duels.

