Mboyo: 'De fysieke tests bij Cercle waren de beste sinds ik prof ben'

... zijn mislukte passage bij Genk:

'Uiteindelijk is het bij Genk allemaal anders gelopen dan verhoopt, want men verwachtte te veel van mij terwijl ik op het slechtst denkbare moment geblesseerd geraakte. Ik had graag meer willen tonen en aan Genk iets willen teruggeven voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hadden. Nu denkt men dat ik niks uitgericht heb die twee jaar, maar ik heb nooit zo hard gewerkt als in die periode. Ga maar na, ik ben nooit een kilo bijgekomen. De fysieke tests bij Cercle waren de beste sinds ik prof geworden ben. Maar een training kan nooit een wedstrijd vervangen.'

... zijn getroebleerde relatie met de pers:

'De krant van Genk is Het Belang van Limburg. Op een dag heb ik een exclusief interview gegeven aan Het Laatste Nieuws en toen heeft die journalist van Het Belang gezegd: 'Pelé, we gaan je pakken.' Iemand binnen de club heeft me dat bevestigd. In Genk drong men er zelfs op aan dat ik hem een interview zou geven. Nadien heeft die journalist voortdurend dingen over mij verzonnen. Ik tel ze zelfs niet meer. Van de twee voorbije jaren in Zwitserland kan ik je zeggen dat die goed waren. De mensen beseffen niet hoe gelukkig ik ben met mijn leven. Nu ik weer in België ben, vrees ik er een beetje voor wat ze weer allemaal gaan schrijven over mij.'

... zijn maatje Anthony Vanden Borre:

'Hij heeft er de brui niet aan gegeven, hij zit gewoon in een bezinningsperiode. Wat de media vertellen, is manifest onwaar. Anthony had wat ademruimte nodig, hij is daar eerlijk over geweest met Montpellier. Hij is tegen de coach gaan zeggen dat hij zich niet goed in zijn vel voelde. Hij is zo eerlijk geweest om zijn avontuur in Frankrijk te beëindigen, wat hem uiteindelijk veel geld gekost heeft. Misschien had ik het zelf wel anders gedaan en mijn contract uitgediend.'

