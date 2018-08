'Meer en meer stevenen we af op een competitie met twee snelheden'

Donderdag Genk gezien, zaterdag Anderlecht, zondag Club Brugge, allemaal live, en tussendoor beelden van Standard-Gent en zondagavond nogmaals Genk. Het is na één speeldag nog veel te vroeg voor conclusies, tenzij deze: we kijken nu al uit naar het najaar en de play-offs volgend voorjaar, want het wordt een spannende bedoening. Geen gemiste starts deze keer, de topclubs hebben hun huiswerk goed gemaakt, geven jonge Belgische talenten (meer zelfs dan buitenlandse) hun eerste speelkansen, hebben tijdens het WK keihard getraind én hard geïnvesteerd in wetenschappelijke omkadering en brengen zeer aantrekkelijk offensief voetbal. Standard maakte drie goals, Genk en Anderlecht vier, uittredend kampioen Brugge zelfs vijf. De rest moet voorlopig hark...