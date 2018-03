Mehdi Carcela, het godenkind van Standard: 'Het is onmogelijk om hem te haten'

Mehdi Carcela kan zich nog goed herinneren wanneer zijn carrière een beslissende wending nam: 'In 2011 waren tal van ploegen geïnteresseerd: Arsenal, Marseille, Benfica. In die periode twijfelde ik nog tussen de Rode Duivels en Marokko. Vicente Del Bosque, de bondscoach van Spanje, had mij zelfs voorgesteld om te komen testen bij de U21. Real Madrid heeft toen ongelooflijk veel druk op mij uitgeoefend om voor België of Spanje te kiezen. Dat soort clubs houden er niet van dat hun spelers midden in het seizoen naar de Afrika Cup gaan. De onderhandelingen waren al vergevorderd toen ik mijn ongeluk kreeg.'

