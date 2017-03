Mercier: 'We willen reageren, Roeselare kan nog promoveren'

Terwijl de meeste media en voetballiefhebbers al uitgaan van een promotie voor Antwerp FC, blijft Arnauld Mercier geloven in een stunt van zijn Roeselare.

Mercier: "Of je nu 1-0 of 3-1 verliest, de logica blijft dezelfde: je moet twee keer scoren om op te gaan naar eerste klasse. En uiteraard geen doelpunt slikken. Het zou een exploot zijn, maar helemaal niet zo onrealistisch. Ginds hebben we in de eerste helft niet gedaan wat moest. Tijdens de rust heb ik me serieus kwaad gemaakt en deed ik een aantal tactische ingrepen, vervolgens waren we de tweede helft veel nadrukkelijker aanwezig. Dat geeft me toch vertrouwen. Antwerp kon enkel profi...