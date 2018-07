'Met deze generatie kunnen we nog twee tornooien voort'

Vertonghen (31) gaf na de wedstrijd mee erin te geloven ook over vier jaar met deze groep te kunnen schitteren op de Wereldbeker in Qatar. 'Ik heb het gevoel dat we ook op het volgende WK nog eens kunnen meedoen voor de zege. Sommige jongens worden dan wel dertig, maar anderen zijn ook nog maar net twintig. Ik heb het gevoel dat deze groep spelers nog twee toernooien (EK 2020 en WK 2022, nvdr.) kan meedoen voor de eindzege'.

Na de uitschakeling in de halve finales van het WK is een van de vragen welke Rode Duivels mogelijk zullen afhaken voor de nationale ploeg. Steven Defour en Radja Nainggolan, beiden niet geselecteerd voor Rusland, kondigden vóór het WK al het einde van hun interlandcarrière aan. Gevreesd wordt dat mogelijk Vincent Kompany (32), Mousa Dembélé (30) en Marouane Fellaini (30) zullen volgen - al lijkt die laatste op zijn plannen terug te komen.