'Met Vanhaezebrouck keert de hoop op romantiek terug in het Constant Vanden Stockstadion'

Vandaag om vier uur stelde Sporting Anderlecht zijn nieuwe trainer en diens staf voor. Dat het allemaal wat langer duurde dan gedacht of verwacht, komt omdat verschillende puzzelstukjes samengelegd moesten worden: het afscheid nemen van leden van de voorgaande technische staf, en het aantrekken van de mensen op wie Hein Vanhaezebrouck rekent om zijn werk goed te kunnen doen. Wie Vanhaezebrouck in deze fase van zijn carrière binnenhaalt, haalt niet zomaar een hoofdtrainer binnen, maar een gans project. Een sportief architect, met een team waarmee hij de verbouwing van het team wil doorvoeren. Makkelijk zal dat niet zijn, gaf ook interimtrainer Nicolas Frutos aan in een verhaal dat morgen in Sport/Voetbalmagazine verschijnt. Dat Anderlecht geen goed voetbal speelt, ondanks zo veel verzameld talent, noemde Frutos verontrustend. 'Ik hoop dat de nieuwe trainer veel, heel veel tijd krijgt om dat op punt te zetten', voegde hij er aan toe.

