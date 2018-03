Michel Preud'homme en de Rode Duivels: einde verhaal?

Vorig weekend trad de anders erg discrete voorzitter van de Belgische voetbalbond, Gerard Linard, naar buiten in de kolommen van Sud Presse. Over de eventuele komst van Michel Preud'homme liet hij aan duidelijkheid niks te wensen over: 'Hier op de bond spreekt niemand over Preud'homme. Dat is geen actueel thema, we kennen de laatste mening van Michel over dit onderwerp niet.

'Als zijn onderhandelingen met Standard al ver gevorderd zijn, dan is dat misschien een teken dat hij alleen met dat project in zijn hoofd zit. Ik zeg niet dat Preud'homme nooit bondscoach zal worden. We zien wel, wanneer de gelegenheid zich voordoet, of beide partijen er dan zin in hebben, of hij dan de meest geschikte kandidaat is... Dat is veel als en dan...!'

Hoewel men bij de bond erg tevreden is over het werk van Roberto Martínez, is het vandaag onmogelijk te zeggen of de Spanjaard ook na het WK nog aan het hoofd van de nationale ploeg zal staan. Preud'homme van zijn kant wil zo snel mogelijk weer gras ruiken. En hij wil garanties.

MPH had graag bondscoach willen worden na het EK van 2016, maar daar stak Bart Verhaeghe een stokje voor. Het is deze generatie die hij graag zou coachen en naar de top leiden. Want de toekomst na het WK boezemt angst in. De vrees dat meerdere Rode Duivels, en niet de minste, zullen afhaken, is reëel. De toekomst oogt dus minder rooskleurig.

Nochtans zei een kaderlid van de ploeg ons enkele weken geleden nog in vertrouwen dat hij er zeker van was 'dat Preud'homme de nieuwe bondscoach zou worden. Ze hebben ons dat al verteld.' Waarop hij er kritisch aan toevoegde: 'In België maken ze van Preud'homme een afgod, maar wat heeft hij al voor elkaar gekregen in het buitenland?'

Iemand uit de omgeving van Preud'homme verzekert ons dat 'Michel er nood aan heeft elke dag op het veld te staan om zich helemaal betrokken te voelen en dat de job van bondscoach dat niet toelaat.'

Preud'homme bij de Rode Duivels: veel waarnemers waren er al heel lang mee bezig, maar het zou best kunnen dat het dus nooit een feit wordt.