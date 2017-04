Milicevic en Mitrovic: 'Schrik? Van wie dan?'

Bijzonder goede vrienden zijn Danijel Milicevic en Stefan Mitrovic. Twee- tot driemaal per week zoeken ze elkaar in het Gentse stadscentrum op, waar vrijgezel Milicevic woont. Om samen een koffie te drinken, bij te praten, of met de fashionista bij uitstek te winkelen, wanneer Mitrovic wordt vergezeld door zijn echtgenote Kristina en hun zeven maanden oude dochtertje Milica. Zij draagt exact dezelfde naam als zijn mama, die in november 2008 op amper 48-jarige leeftijd, na een strijd van vijf jaar, overleed aan de gevolgen van kanker.

...