Mircea Rednic trainer van Moeskroen

Mircea Rednic wordt de nieuwe trainer van Moeskroen, minstens tot het einde van het seizoen. Hij volgt de ontslagen Glen De Boeck op, die gisteren aan de deur werd gezet.

Rednic heeft een stevige taak voor de boeg. Moeskroen staat op dit ogenblik laatste, samen met Westerlo.

Rednic trainde eerder Standard en AA Gent en was in januari al een kandidaat om coach van Moeskroen te worden. Toen gooiden volgens Gazet van Antwerpen gezondheidsreden en een job bij Dinamo Boekarest oet in het eten. Wat er met assistenten Lorenzo Staelens en Laurent Demol gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

