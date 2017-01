'Misschien is het mislopen van Trebel niet eens zo slecht voor Gent'

Met AA Gent - Charleroi hervat dit weekend de Jupiler Pro League na een korte winterbreak. Hoe zullen de teams eruit zien? Wie versterkte zich, wie is verzwakt? En welke transfers mogen we nog verwachten? We vroegen het aan Frédéric Vanheule, die voor Sport/Voetbalmagazine de wintermercato op de voet volgt.