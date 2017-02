'Misschien kan Youri Tielemans zich het best spiegelen aan Kevin De Bruyne'

Dat Anderlecht vorige week donderdag met een halve invallersploeg aantrad in de Europa League devalueert in wezen deze competitie, al jaren een flauw afkooksel van de Champions League. Na de onverwachte 2-0-zege staat de deur naar de volgende ronde open, maar het is de vraag of iedereen in het Astridpark daar wel zo enthousiast over is. In deze competitie moet de focus gelegd worden op play-off 1. Dat lijkt ten koste te gaan van Europese aspiraties. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Niet zomaar vragen topclubs een herziening van de huidige competitieformule met 40 wedstrijden. Om zich beter op het Europees voetbal te concentreren. Maar de vraag is of die er ooit komt. En vooral wanneer.

