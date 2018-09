'Misschien wordt bij AA Gent meer verwacht dan er in zit'

De zomermercato zit er sinds dit weekend weer op. Welke vond jij de opvallendste transferbewegingen?

JACQUES SYS: Wat mij vooral opvalt, is de algemene koopwoede bij onze Belgische eersteklassers. Deze zomer werden er meer dan 350 transfers gedaan. Hoewel de clubs al grote kernen hebben, blijven ze maar spelers kopen. Marc Coucke koketteert er zelfs mee dat hij 32 transacties deed deze zomer. Ik vraag mij dan toch af: is dat kwantiteit of kwaliteit? Want tegen Antwerp zag je toch weer dat er nog steeds niemand is die de ploeg op moeilijke momenten bij de hand neemt.

...