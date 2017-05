In principe mag Westerlo niet naar de burgerlijke rechtbank stappen, want dan dreigen ze uit de Pro League te worden gezet. Vormt dat een belemmering om een juridische strijd aan te gaan met Moeskroen?

Wijnants: 'Wij krijgen van de Pro League als compensatie 1 miljoen euro. Van de tv-rechten uit de Proximus League ontvangen wij niks. Wie een proces opstart tegenover de Pro League wordt automatisch uitgesloten. Als onze advocaten honderd procent zeker zijn dat we voor het TAS - dat volledig TPO (third party ownership) afwijst - ons gelijk kunnen halen, vormt dat een optie. Ook de mededingingsautoriteiten blijven nog mogelijk. En binnen het bondsreglement is er een passage die vermeldt dat als Moeskroen onjuiste verklaringen aflegde, hun licentie alsnog ingetrokken kan worden. We geven de strijd dus niet op. Het enige jammere is dat we nog wachten op de BAS-documenten. Het meest storende blijft dat ze bij het BAS de economische realiteit niet willen zien met TPO. Al drie jaar is het duidelijk dat er een link bestaat tussen de geldstromen. Op 30 maart kreeg Moeskroen geen licentie. Vijf dagen na datum sturen ze een document, zogezegd van 28 maart. Via de post. Mailverkeer of fax kennen ze daar blijkbaar niet.

'Moeskroen omzeilt al jaren de regels, via constructies in Malta', is de Westerlomanager overtuigd. 'Pini Zahavi stortte aan zijn neef, eigenaar van firma Latimer - dat amper 1200 euro op de rekening heeft staan - wel 4 miljoen euro. Achteraf moet hij het niet meer terug hebben. Zo kan Latimer het doorstorten naar Moeskroen. Klinkt dat niet ongeloofwaardig? Als ik morgen naar een makelaar stap om 10 miljoen euro te krijgen, dan heb ik voor de Profliga ook een bewijs. Wat er onderhands allemaal gebeurde, weet niemand. De ramen en deuren worden nu wagenwijd open gezet voor frauderen. Ik kan de visie van de Pro League niet meer volgen. Ze draaien op amper twee jaar tijd alles met 180 graden om.'

Het probleem met de Henegouwse club zit Wijnants duidelijk hoog: 'Ik vind het frappant dat wij, net als OHL vorig jaar en Cercle Brugge het seizoen ervoor, op sportief gebied op hetzelfde probleem stoten met dezelfde club, die het met alles niet te nauw neemt. Bij die wedstrijd van KV Kortrijk tegen Excel Mouscron sprak de pers zelfs van competitievervalsing. Een doelman die de verkeerde kant op duikt, een rechtsachter die staat te lachen bij zijn owngoal,...'