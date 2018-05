Mulder: 'Ik heb Kums altijd een AA Gentspeler gevonden'

Jan Mulder over...

het turbulente seizoen van Anderlecht:

'Het seizoen is erg bepaald door de overname door Marc Coucke. Organisatorisch was het beter dat Coucke kwam, maar het moment was slecht gekozen. Dat dwarsboomde enorm Hein Vanhaezebrouck. Daar hebben ze wat onder geleden, maar over het algemeen juich ik deze overname wel toe. Het is een Belg, een enthousiaste man, onvoorspelbaar leuk: totáál niet bij Anderlecht passend (schatert), na tientallen jaren gewend geweest te zijn aan de meer gereserveerde familie Vanden Stock. Ik mag hem wel, door zijn enthousiasme.

'Al vond hij weleens, toen we samen in Extra Time zaten, dat ik me te pittig opstelde. Ja, zeg! Op wie anders moet ik pittig zijn dan Anderlecht? Toch niet Kortrijk? Je moet kritisch zijn op jezelf, en ik ben toch een beetje Anderlecht. Ik heb minder kritiek op Standard of Club Brugge, omdat die mij minder raken. Ik kan echt wel het onderscheid maken tussen mijn jeugdjaren bij paars-wit en wat ik nu doe, schrijvend of op tv. Dan kom je soms uit bij aanmerkingen op Coucke en Anderlecht.'

... cultfiguur Lukasz Teodorczyk:

'De fans van Anderlecht willen nu vechters zien, meer dan technici, krijg ik de indruk. Teo mist op een gegeven moment alle open kansen en blijft toch de lieveling van de harde kern. Vreemd. Persoonlijkheid heeft hij wel, maar niet de goeie voeten die hij als spits zou moeten hebben. Teo is een bijna onsympathieke figuur, gesloten, geeft geen interviews. Terwijl je dat net wél moet doen. Je bent niet alleen spits van Anderlecht, maar ook een uithangbord van je club. Je moet toch een klein beetje representatief zijn voor je vereniging. Doet ie allemaal niet. En toch is ie geliefd. Misschien is hij wat iedereen graag wil zijn: onuitstaanbaar, doen wat je zelf wilt, cultfiguur zijn.'

... de moeilijke integratie van Sven Kums:

'Die was goed bij Gent. Kums is een speler die ingebed moet worden in vertrouwdheid. Hij ging naar Watford, werd meteen verhuurd naar weet ik veel waar, Udinese of zo, speelde daar niet veel, voelde zich niet thuis, kreeg wat kritiek. Kums is een gevoelig persoon. Alles moet om hem draaien. En hij moet het dan wel meteen waarmaken, anders krijg je gemor, ook van analisten zoals ik.

'Er is nog een klein verschil tussen Gent in zijn grote dagen en Anderlecht. Dat ervaart een speler die in het Astridpark aankomt wel. Kums voelt, net als Hein: wij zijn nu van Anderlecht. Heel je leven tegen opgekeken. Dat is fijn, dat Hein en Sven zo denken, maar het is tevens een druk waar je moet kunnen aan voldoen. Ik vreesde dat al toen Kums tekende. Vooral omdat hij niet geslaagd was bij Udinese. Zo'n goeie speler. Ik hoop dat ik ongelijk krijg.

'Ik heb Kums altijd een AA Gentspeler gevonden. Kums is te bescheiden om de leider elders te zijn. Zijn klasse gedijt bij volledig vertrouwen. Hij moet zich op zijn gemak voelen. Een sprankeltje hoop kreeg ik toen ik de foto in de kleedkamer zag na Club-Anderlecht, waar ze in de euforie allemaal de vuist balden. Kums stond er volledig tussen en spontaan hoopte ik: misschien komt het toch nog allemaal goed. Op die foto was hij eindelijk een Anderlechtspeler.'

