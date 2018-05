'Na mijn zware blessure liep de coach mij gewoon voorbij'

'Ik spreek uit ondervinding als ik zeg dat een zware blessure tot het risico van het vak behoort. Ik weet nog goed hoe ik mijn eigen 'horrorblessure' opliep. Het was bij een counter halfweg de tweede helft. Ik duwde de bal voor mij uit en op het moment dat ik wil versnellen voel ik iets knakken in mijn been. Ik wist meteen dat mijn match voorbij was. Ik heb eerst om mijn vervanging gevraagd en ik ben daarna languit op de grond gaan liggen. Aangezien ik nog kon stappen, heb ik geweigerd om plaats te nemen op de draagberrie. Mijn eergevoel nam op dat moment de bovenhand. Het vreemdste moment moest dan nog komen: op weg naar de kleedkamer werd ik straal genegeerd door de coach. Ik dacht dat hij mij een tikje zou geven op de schouders, maar hij keek mij niet eens aan. Hij bleef met zijn gezicht richting speelveld staan. Na de match is hij ook niet bij mij gekomen. Hij heeft gewoon bij iemand van de medische staf geïnformeerd naar de aard van mijn blessure.

...